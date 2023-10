Polacy dostają dziwne SMS-y. Tylko jedna reakcja jest dobra

Oszuści stosują tę metodę od lat, lecz jest ona na tyle finezyjna i długodystansowa, że wiele ofiar traci czujność i opuszcza gardę. Bitdefender radzi, jak się przed nią bronić.

Oszustwo na "zły numer" jest tak samo stare, jak metoda na wnuczka, czy nigeryjskiego księcia. Niestety, chociaż te dwa ostatnie powoli odchodzą do lamusa ze względu na wyższą świadomość społeczeństwa, tak pierwsza metoda nadal ma się dobrze i zbiera swoje żniwo. Jak ona działa i co można zrobić, by się przed nią bronić?

Dostałeś takiego SMS-a? Uważaj, możesz stracić oszczędności

Oszustwo na "zły numer" działa tak, że cyberprzestępcy wysyłają do potencjalnej SMS-y dotyczące imprezy, wizyty lekarskiej lub spotkania biznesowego. Gdy odpiszesz tej osobie, informując ją, że wysłała wiadomość pod zły numer, oszust próbuje wciągnąć cię w przyjazną rozmowę.

Niektórzy nawet próbują kultywować romantyczne relacje na odległość z ofiarami, by wkrótce wymusić wysyłanie im pieniędzy lub inwestowanie w programy kryptowalutowe.

Cyberprzestępcy stosujący metodę oszustwa na „zły numer” korzystają z kilku socjotechnik i wykazują się dużą cierpliwością, grając w długą grę z wieloma ofiarami jednocześnie, próbując osiągnąć swoje cele. Żerują na życzliwości swoich ofiar i powoli, ale skutecznie, wabią je w jakieś oszustwo. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w przypadku otrzymania wiadomości, która rzekomo trafiła na zły numer, jest jej zignorowanie. Warto także korzystać ze skutecznego oprogramowania antywirusowego wyposażonego w moduł antyphishingowy, który zablokuje niebezpieczne linki. Dzięki temu, nawet jeśli damy się nabrać na wyrafinowane oszustwo, to system antywirusowy zablokuje niebezpieczne witryny

– mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

Jak podaje Bitdefender, najprostszą metodą obrony przed tego typu oszustwami, rekomendowaną również przez FBI, jest po prostu ignorowanie tego typu wiadomości.

Oszuści chcą wykorzystać twoją życzliwość, a kiedy już nawiążą kontakt, będą pracować, aby zostać przyjaciółmi lub rozpocząć romans na odległość. Warto zaznaczyć, że samo odpisanie na taki numer jeszcze nic nie znaczy i w każdej chwili można rozmowę przerwać a numer zablokować.

