Robisz tak z telefonem? Nie zdziw się, gdy przyjdzie rachunek

Średnio co trzeci konsument cały czas odbiera połączenia z nieznanych numerów i co gorsza, próbuje oddzwaniać pod te nieodebrane. Bywa to bardzo ryzykowne.

Niby powszechnie wiadomo, że o ile nie oczekujemy na żadne konkretne połączenie, nawiązywanie kontaktów z nieznanymi dzwoniącymi to pewna forma ryzyka. Ciekawość jednak bierze górę, a tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez francuską organizację konsumencką UFC-Que Choisir.

Jak oceniono w świetle zgromadzonych danych, w 2023 roku średnio co trzeci konsument (35 proc.) nie mógł powstrzymać się od rozmowy z nieznanym dzwoniącym. Nawet mając przypuszczenie, że osoba po drugiej stronie słuchawki może być oszustem bądź akwizytorem, odbierał. Albo co gorsza, próbował oddzwaniać na połączenia nieodebrane.

Trochę pomijane, ale wciąż skuteczne wangiri

Dlaczego ta druga opcja jest gorsza? Bo zdaniem UFC-Que Choisir znaczna część ofiar oszustw telefonicznych to nie osoby zmanipulowane przez rozmówcę, lecz właśnie oddzwaniające, na których przestępcy zastosowali technikę zwaną wangiri. W skrócie polegającą na tym, żeby skłonić ofiarę do wybrania konkretnego numeru.

Dla przykładu napastnik może puścić krótki sygnał, bądź wysłać SMS-a z prośbą o oddzwonienie. Rzecz polega na tym, że numer należy do segmentu premium, a kontakt z nim wiąże się z naliczeniem wysokiego rachunku. Nierzadko też w roli głównej pojawiają się odległe lokalizacje zagraniczne.

UFC-Que Choisir dodaje, że ostatnio z pewnej wariacji na temat wangiri zaczęły korzystać także agencje telemarketingowe. Najpierw wydzwaniają pod zupełnie losowe numery, po czym zawężają pulę do tych, którzy oddzwonili, traktując tę grupę jako potencjalnie zainteresowanych, a co za tym idzie łatwiejszych do przekonania.

Francuzi instruują, aby oduczyć się oddzwaniania i poświęcić chwilę na weryfikację połączenia. W praktyce zazwyczaj wystarczy wpisać dany numer w Google, a jeśli to typowy wielkoskalowy spam, liczne bazy numerów na pewno będą mieć o nim informacje. Jeśli natomiast komuś będzie zależało na kontakcie, zapewne prędzej czy później sam zadzwoni ponownie.

