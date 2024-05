Użytkownicy Chrome na Androidzie jak osoby gorszego sortu

Przeglądarka Google Chrome na Androida i iOS to dwa niezależne byty. Choć aplikacja pochodzi od Google'a to na systemie Apple'a daje największe możliwości.

Chrome na urządzeniach z Androidem pozostawia frustrująco dużo do życzenia pod względem niezawodności i jest daleko w tyle za wersją dla iOS pod względem rozwoju. Stabilność działania Chrome'a pod Androidem to w drastycznych przypadkach uparte, codzienne restarty aplikacji, a sam dział wsparcia Google'a rozkłada ręce i każe... no właśnie restartować Chrome'a.

Aplikacje drastycznie różnią się też pod względem samego interfejsu i np. tam, gdzie iOS ma gesty, by wejść w tryb incognito czy do historii, Android pozostaje przy starym interfejsie w formie list. Do tego dochodzą liczne animacje i inne ułatwienia, z których użytkownicy Androida nie mogą korzystać.

Chyba jednak największym absurdem jest fakt, że to użytkownicy Androida nie mogą słuchać muzyki otworzonej w zakładce przeglądarki i jednocześnie przeglądać strony internetowe w kolejnej karcie. Co więcej, na iPhone'ach nawet cały Chrome może sobie działać w tle, a muzyka towarzyszyć użytkownikowi podczas pisania SMS-ów czy korzystania z Social Mediów.

Użytkownicy telefonów Apple mają też możliwość wyboru, czy belka adresu internetowego ma być na górze ekranu, czy na jego dole. Dla dużych telefonów, takich jak Samsung Galaxy S24 Ultra czy Google Pixel 8 Pro konieczność sięgania co chwilę góry ekranu to dużo mniejsza wygoda.

Na chwilę przed nadchodzącym Google I/O mówi się niemal wyłącznie o nowych funkcjach AI, tymczasem w sieci praktycznie nie ma informacji na temat poprawek interfejsu, które ujednoliciłyby możliwości kluczowych aplikacji Google'a na największych platformach mobilnych. Google, to już czas na porządki i stawianie swojego, androidowego ekosystemu na pierwszym miejscu.

Jeśli zaś masz uparte problemy z Chrome na swoim telefonie z Androidem, warto poszukać tej aplikacji w ustawieniach telefonu i wyczyścić jej cache — doraźnie powinno przynieść to ulgę.

Zobacz: Mapy Google sieją chaos. Burmistrz aż zbudował barykadę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak - Telepolis.pl

Źródło tekstu: AndroidPolice, oprac. wł