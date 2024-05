Nieznany numer dzwoni? Zrób tak, by telemarketer miał dość

Truecaller AI assistant, wykorzystujący sztuczną inteligencję moduł popularnej aplikacji do zwalczania spamu telefonicznego, doczekał się nowej funkcji.

Wszyscy wiedzą doskonale, jak irytujący potrafią być telemarketerzy. Oczywiście można wykorzystać filtr numerów, taki jak ten oferowany właśnie przez aplikację Truecaller, by natrętów z marszu odrzucać. Ale gdyby tak odpłacić im pięknym za nadobne? Tu z pomocą przychodzi nowa funkcja AI.

Wykorzystując chmurę Microsoftu, twórcy Truecallera dodali możliwość sklonowania głosu użytkownika, by algorytm mógł w jego imieniu ocenić intencje rozmówcy. Tym samym potencjalny spamer, zanim zostanie odrzucony, będzie musiał poświęcić chwilę na rozmowę z cyfrową kopią. Ma to również taki plus, że gdyby temat rozmowy okazał się wartościowy, to wówczas dzwoniący zostanie jednak dopuszczony do docelowej osoby.

Skorzystać powinni przede wszystkim przedsiębiorcy, odbierający każdego dnia dziesiątki połączeń. Zaoszczędzą czas, a potencjalny klient nie zostanie puszczony z kwitkiem. Niemniej znając życie, rozwiązanie to spodoba się także złośliwcom, którzy zechcą urwać irytującemu telemarketerowi trochę czasu. Nim ten połapie się, że jego argumenty trafiają w próżnię.

Co ciekawe, twórcy przekonują, że sklonowany głos oddaje rzeczywistość w nawet 90 proc. Nie wiadomo wprawdzie, jak to policzono, ale w słuchawce głos i tak jest zawsze nieco zmieniony. Tak więc efekt powinien być zbliżony do rozmowy z konkretną osobą, choć sam Truecaller zapewnia, że intencją firmy nie jest oszukiwanie kogokolwiek co do tożsamości rozmówcy.

Na razie mały minus jest tylko taki, że funkcja jest ograniczona terytorialnie. Skorzystają z niej mieszkańcy USA, Kanady, Australii, Republiki Południowej Afryki, Indii, Szwecji i Chile. Niemniej ma to być niedogodność czasowa, a niebawem, wedle zapewnień, lista kompatybilności zostanie rozszerzona o kolejne kraje i języki.

Źródło zdjęć: Shutterstock / Tran Thu Hang

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne