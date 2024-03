Koniec kopiowania haseł. Google zrobi to lepiej

Menadżer haseł Google wkrótce zyska nową funkcję, dzięki której łatwiej będzie udostępnić rodzinie dostęp do naszych kont.

Jeśli używasz menadżera haseł Google, to prawdopodobnie wkrótce otrzyma on nową funkcję. Ta ma ułatwić dzielenie się danymi dostępu do naszych serwisów z członkami rodziny.

Nowość w menadżerze haseł Google

Czasami każdy z nas ma potrzebę, aby znajomemu lub członkowi rodziny dać hasło do jakiegoś serwisu. Aktualnie nie jest to może szczególnie trudne, ale na pewno da się to zrobić łatwiej i przede wszystkim bezpieczniej. Google właśnie wymyślił na to sposób i już niedługo powinien się on pojawić w aplikacji, a tak przynajmniej wskazują na to informacje TheSpAndroid.

Nowość najpierw została zauważona w desktopowej wersji przeglądarki Chrome, a teraz także w Usługach Google Play w wersji 24.09.12 190400–610662703, co sugeruje, że niedługo pojawi się także w aplikacji menadżera haseł. Ta nowość to możliwość łatwego dzielenia się danymi dostępowymi z członkami rodziny. Co ważne, wszystkie osoby muszą być dodane do odpowiedniej grupy, czym można zarządzać z poziomu ustawień Google.

Możliwość dzielenia się hasłami nie jest jeszcze w pełni gotowa. Prace nad funkcją prawdopodobnie jeszcze trwają, ale zrzuty ekranu sugerują, że Google wkrótce powinien być gotowy do udostępnienia jej wszystkim użytkownikom.

Zobacz: Mapy Google. Od razu włącz tę funkcję, nawigacja będzie łatwiejsza

Zobacz: Poufne kody w smartfonie. Drobna zmiana i będzie bezpieczniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, TheSpAndroid

Źródło tekstu: TheSpAndroid