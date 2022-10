Google przedstawia Androida 13 Go edition. Jest bezpieczniej i ładniej

Google wprowadził w tym roku najnowszą, trzynastą wersję swojego systemu Android, która pojawia się w coraz większej liczbie smartfonów, ale nie zapomina też o jej lżejszej odmianie. Premiery doczekał się Android 13 Go edition.

Android w wersji Go, czyli dostosowanej do telefonów z 2 GB pamięci RAM i mało wydajnymi układami SoC, został po raz pierwszy zaprezentowany pięć lat temu, w 2017 roku (wtedy minimum było 512 MB RAM). Wraz z debiutem systemu Android 13 Go edition Google ogłosił, że lekki system dostępny jest w ponad 250 milionach aktywnych urządzeń.

Nowa wersja skupia się na „niezawodności, użyteczności i personalizacji”, jak to określa Google. Co to znaczy w praktyce? Jedną z najistotniejszych zmian jest nowy mechanizm aktualizacji systemowych Google Play, które mają być regularnie dostarczane do telefonów z Go edition niezależnie od aktualizacji głównej linii Androida. Dzięki temu urządzenia będą otrzymywać stałe poprawki systemu o krytycznym znaczeniu – bezpośrednio od Google’a i bez konieczności angażowania w to producentów sprzętu.

Przydatnym usprawnieniem w Androidzie 13 Go edition jest też kanał Discovery, czyli panel z aktualnościami, dostępny po przesunięciu ekranu, na lewo od głównego pulpitu.

Nowy system przynosi także zmiany wizualne – przede wszystkim styl Material You, zaprezentowany dla „dużych” urządzeń wraz z Androidem 12. We wcześniejszym wydaniu Go edition wciąż jednak stosowany był starszy styl Material Design. Nowość stwarza dodatkowe możliwości personalizacji wyglądu systemu, w tym dostosowanie kolorystyki do wybranej tapety. Po jej ustawieniu użytkownik otrzyma do wyboru cztery dynamicznie dobrane schematy kolorów.

Android 13 Go edition dostarcza także najważniejszych nowości z pełnej wersji systemu jak uprawnienia do powiadamiania czy preferencje językowe poszczególnych aplikacji.

Google zapowiada, że w 2023 roku na rynku pojawią się nowe smartfony z Androidem 13 Go edition.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google