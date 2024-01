Biedronka się ogarnęła. Pobierz nową wersję aplikacji

Po dwóch tygodniach zamieszania Biedronka naprawiła błędy w swojej aplikacji. Najnowsza wersja pozwala się już zalogować tym, którzy wcześniej mieli z tym problemy.

W sklepie Google Play jest już dostępna uaktualniona wersja nowej odsłony aplikacji Biedronka. Mogą się już do niej zalogować wszyscy ci, którzy wcześniej mieli z tym problemy.

Nowa wersja, później znów stara...

Biedronka na początku stycznia udostępniła całkiem nową wersję swojej aplikacji, w której pojawił się m.in. ciemny motyw i lista zakupów. Aktualizacja trafiła do tysięcy klientów, którzy zostali automatycznie przeniesieni do nowego systemu. Niestety odświeżona edycja apki okazała się pełna błędów i wielu użytkowników nie mogło się do niej zalogować. Jeżeli im to się udało, to byli wylogowywani dzień później, a problemy powtarzały się w nieskończoność. Cześć użytkowników zdecydowała się odinstalować apkę i zainstalować ponownie, co jednak nie przynosiło pozytywnych efektów.

Biedronka wycofała więc aktualizację ze sklepu Google Play, przywracając starszą wersję. To spowodowało dodatkowe zamieszanie. Użytkownicy, którym choć raz udało się zalogować do styczniowej wersji apki, nie mogli teraz tego zrobić. Dotyczyło to osób, które odinstalowały aplikację, a także tych, które próbowały szczęścia na drugim telefonie. Witała ich stara, żółta strona startowa z monitem o zalogowanie się. Wpisanie numery telefonu kończyło się jednak komunikatem:

Twoje konto zostało już przeniesione do nowej aplikacji Biedronki. Prosimy o korzystanie tylko z nowej wersji. Spróbuj ponownie.

Nowa wersja była jednak niedostępna, więc użytkownicy zostali kompletnie odcięci od aplikacji i nie mogli korzystać z dostępnych w nich benefitów. Również osoby, które zachowały felerną aktualizację z początku stycznia, miały problemy z działaniem apki.

Biedronka zalecała używania plastikowych kart Moja Biedronka, można było także tradycyjnie podać numer telefonu przy kasie, jednak nie pozwalało to skorzystać ze specjalnych ofert i shakeomatu.

Najnowsza aktualizacja, która naprawia już te błędy, pojawiła się w sklepie Google Play 15 stycznia 2024 r. Warto dokonać ręcznej aktualizacji, jeżeli telefon nie wykonał tego automatycznie.

W komentarzach w sklepie Play Biedronka zapewnia, że już wszystko powinno działać i namawia użytkowników do korekt niskich ocen aplikacji – po styczniowym falstarcie użytkownicy masowo wystawiali jej jedną gwiazdę, dodając do tego pełne żalu komentarze.

Więcej o nowościach w odświeżonej wersji aplikacji biedronka w tym wpisie: Biedronka wkurzyła klientów.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Biedronka

Źródło tekstu: Opracowanie własne