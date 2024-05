Dziwaczny sprzęt wywołał sensację. W Polsce też taki mamy

Portale, umożliwiające błyskawiczne przechodzenie pomiędzy dwoma odległymi miejscami, na razie są tylko domeną literatury fantasy i gier wideo, ale nie dla litewskiego przedsiębiorcy Benediktasa Gylysa. Rzecz jasna, biznesmen praw fizyki nie złamał. Zabawił się jednak formułą i to tak, że dał atrakcję tysiącom przypadkowych ludzi.

Korzystając z usług brytyjskiej firmy Video Windows, oferującej na co dzień rozwiązania pracy zdalnej, Gylys połączył Nowy Jork z Dublinem. W jaki sposób? W obydwu miastach stanęły właśnie wspomniane portale.

Mowa tu o kamiennych okręgach o masie sięgającej 3,5 tony, które posiadają system kamer i mikrofonów i ekran LCD. Dzięki temu zestawowi oraz oczywiście sieci szerokopasmowej, przechodnie w jednym mieście mogą w czasie rzeczywistym oglądać to, co dzieje się w drugim i odwrotnie. Tworzy to więc efekt baśniowego przejścia, choć oczywiście tylko wizualnie.

Hello New York! The @LordMayorDublin has officially launched 'The Portal' connecting the great cities of Dublin and New York! It's a 24/7 visual live stream, come wave to your friends, family or even complete strangers in The Big Apple! @NYC_DOT @DublinTown @LovinDublin… pic.twitter.com/xsH0b5MyIw