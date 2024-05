Narzekasz na Wi-Fi? Zastosuj to, a sąsiad przyjdzie prosić o hasło

Świetne łącze w całym domu to nie fantazja. To podstawa funkcjonowania, gdy pracujesz zdalnie i spędzasz pół dnia na Zoomie, masz w mieszkaniu aspirującą drużynę e-sportową, prowadzisz małą firmę u siebie albo po prostu chcesz spokojnie oglądać Netflix.

Jakie łącze wybrać?

Internet światłowodowy Orange jest w czołówce, gdy chodzi o szybkość i niezawodność. Nie bez powodu już większość redakcji TELEPOLIS.PL korzysta z Orange Światłowód. Oferta jest elastyczna i na pewno znajdziesz tu pozycję odpowiadającą potrzebom Twojej rodziny. Praca i nauka zdalna, granie i inne rozrywki nie będą przerywane przez kiepskie połączenie.

Orange oferuje światłowód o prędkościach pobierania do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1 Gb/s. Możesz skorzystać z umowy na 24 miesiące (i nie płacić abonamentu za kilka pierwszych miesięcy) lub podpisać umową bezterminową. W tym drugim przypadku pierwszy miesiąc abonamentu dostaniesz gratis, jeśli zamówisz łącze online. Ponadto często pojawiają się promocje znacznie obniżające opłaty. Ceny wyglądają następująco:

Prędkość Umowa na 24 m-ce Umowa bezterminowa Do 300 Mb/s abonament: 65,01 zł,

modem: 4,99 zł abonament: 75,01 zł,

modem: 4,99 zł Do 600 Mb/s abonament: 75,01 zł,

modem: 4,99 zł abonament: 85,01 zł,

modem: 4,99 zł Do 1 Gb/s abonament: 85,01 zł,

modem: 4,99 zł abonament: 95,01 zł,

modem: 4,99 zł

Do tego należy doliczyć koszt aktywacji: 60 zł dla umów na 24 miesiące i 100 zł dla umów bezterminowych. Jeśli usługa ma być dostarczana na sieci innego dostawcy, do abonamentu należy doliczyć dodatkową opłatę 4,99 zł miesięcznie, a jeśli ma być dostarczana do domu jednorodzinnego – 20 zł miesięcznie.

Jeśli gigabitowe łącze to dla Ciebie wciąż za mało, operator ma odpowiedź: Orange Światłowód Pro 2.0 o prędkości do 2 Gb/s łącznie na kilku urządzeniach (do 1 Gb/s na jednym urządzeniu). To oferta dla wymagających klientów i sprawdzi się też w małym biurze. Ceny abonamentu, zawierającego Orange Światłowód Pro 2.0, zaczynają się od 95,01 zł, przy czym tu również często można obniżyć cenę, korzystając z atrakcyjnych promocji. Identyczne warianty światłowodu są dostępne dla firm.

A może masz duży dom i prowadzisz w nim firmę? W takiej sytuacji może zainteresować cię Światłowód do 8 Gb/s. To oferta dostępna w Warszawie i Krakowie, ale będzie stopniowo rozszerzania na inne miasta.

Jak poprawić działanie Wi-Fi?

Masz już swój wymarzony, superszybki internet w domu i biurze. Funbox radośnie informuje diodami, że wszystko jest w porządku. A jednak komputery i smartfony nie osiągają pełni możliwości. Może nawet tracą sygnał, mimo że mają nowoczesne karty sieciowe.

To popularny problem, zwłaszcza jeśli od Funboxa dzielą Cię ściany, meble, rury, lustra, kafelki, akwarium… Wszystkie te rzeczy będą tłumić sygnał Wi-Fi, przez co transfer spadnie, a zasięg znacznie się skróci.

Jest na to kilka rad. Komputer stacjonarny, telewizor i inne urządzenia, których nie będziesz przenosić, można bez straty wygody podłączyć kablem Ethernetowym. Funboxy mają kilka gniazd Ethernet 1 GB/s i warto z nich skorzystać.

By nie tłumić sygnału Wi-Fi, po pierwsze i najważniejsze: nie chowaj Funboxa do szafki. Wiem, że to kuszące, ale poważnie zaszkodzi sprzętowi, który nie będzie odpowiednio chłodzony. Ponadto elementy meblowe będą tłumić fale radiowe. Dodatkowo nowoczesne modemy są projektowane w minimalistycznym stylu, dzięki czemu same w sobie mogą być ozdobą wnętrza.

Technik Orange pomoże Ci znaleźć najlepsze miejsce dla Funboxa podczas montażu łącza. Jeśli tylko masz taką możliwość, Funboxa umieść na środku strefy, w której chcesz mieć zasięg. Nie bój się wieszać go na ścianie. To też dobry moment, by przypomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu światłowodu. To przewód dość kruchy i podatny na uszkodzenia przy zginaniu, więc warto od razu umieścić go w korytku do prowadzenia kabli.

Jeśli znajdziesz miejsce dla Funboxa na półce, nie zastawiaj go książkami, figurkami czy wazonami – będą przeszkadzać w propagacji sygnału. Warto też od czasu do czasu sprzęt „odkurzyć”, o czym wielu użytkowników zapomina.

Oczywiście Funbox nie musi zostać na zawsze w jednym miejscu. Jeśli planujesz przemeblowanie, zainstaluj na smartfonie aplikację Wi-Fi Analyzer (używają jej tez monterzy Orange). Przejdź się z nią po mieszkaniu lub biurze, gdy Funbox stoi w różnych miejscach i sprawdź zasięg. Eksperymenty pomogą ci znaleźć najlepsze miejsce dla modemu. Warto poświęcić te kilka minut – w przyszłości będą procentować.

Jeśli wszyscy sąsiedzi dookoła również mają Wi-Fi, warto wiedzieć, że Funbox automatycznie dopasuje się do warunków. Do tego musisz wiedzieć dwie rzeczy:

Wi-Fi działa na dwóch częstotliwościach: 2,4 GHz ma większy zasięg, 5 GHz jest szybsza.

Wi-Fi nie lubi tłoku. Najlepiej, jeśli jest nadawane na kanale (wycinku częstotliwości), na którym nie ma żadnej innej sieci.

Warunki pracy Twojej sieci Wi-Fi możesz poznać we wspomnianej aplikacji Wi-Fi Analyzer. Funboxy mają mechanizm wykrywania zakłóceń i automatycznie przełączają się na najlepszy kanał z aktualnie dostępnych. Dzięki temu masz gwarancję, że sieć pracuje najlepiej jak to tylko możliwe w każdych warunkach.

W sprawie wyboru pasma 2,5 i 5 GHz zwykle najlepszym wyjściem jest nadawanie na obu, by były widoczne jako jedna sieć. Komputery i smartfony automatycznie wybiorą to pasmo, które będzie lepsze w aktualnych warunkach. To również Funbox zrobi za Ciebie dzięki funkcji Smart Wi-Fi. Jeśli pójdziesz do innego pokoju, smartfon przełączy się sam na inną częstotliwość bez przerywania transferu.

Wzmacniacz sygnału Orange Smartbox Wi-Fi 6

Orange ma jeszcze asa w rękawie: to wzmacniacz sygnału Smartbox Wi-Fi 6. To niepozorne urządzenie dostarczy sygnał do odległych zakątków dużego mieszkania, na wyższe piętro domu albo do ogrodu. Przy tym masz gwarancję, że będzie świetnie współpracować z Funboxem, a konfiguracja przebiegnie bezproblemowo.

Smartbox Wi-Fi 6 to wzmacniacz sygnału Wi-Fi, przystosowany do pracy w ekosystemie urządzeń Orange, dobrze znanych abonentom ofert Orange Światłowód. Jego rolą jest przekazanie sygnału dalej w taki sposób, by urządzenia podłączone do Wi-Fi nie rejestrowały przerwy w połączeniu. To oznacza, że możesz przemieszczać się po całym domu, prowadząc wideorozmowę, oglądając film lub rozmawiając telefonicznie przez Wi-Fi Calling. Wzmacniacz automatycznie wybierze najlepszą częstotliwość (2,4 lub 5 GHz) dla połączenia. Choć technicznie będziesz mieć w domu dwa punkty dostępowe (Funbox i Smartbox), będą widoczne jako jedna sieć bezprzewodowa.

Warto zaznaczyć, że konfiguracja urządzenia Smartbox Wi-Fi 6 jest bardzo przyjazna. Wszystkie kroki można wykonać w aplikacji Mój Funbox, gdzie znajdują się bardzo proste instrukcje z ilustracjami. Warto wiedzieć, że masz do wyboru dwa sposoby podłączenia wzmacniacza sygnału do istniejącej sieci: kablem lub bezprzewodowo – wtedy będzie musiał znajdować się w zasięgu Wi-Fi Funboxa. Przy tym Smartbox Wi-Fi 6 ma dwa gigabitowe gniazda Ethernet, co daje sporą swobodę podłączania urządzeń do domowej sieci.

Efekty pracy wzmacniacza sygnału Smartbox Wi-Fi pokazałam w teście Smartbox Wi-Fi 6. Dodanie urządzenia do sieci domowej pozwoliło podnieść transfery z 10-20 do 200-300 Mb/s w najbardziej odległych punktach mojego mieszkania.

Wiosna skłania do wyjścia z domu, w tym pracy w ogrodzie, a Orange dodatkowo kusi promocją. Normalnie korzystanie z urządzenia Smartbox Wi-Fi 6 kosztuje 14,99 zł miesięcznie. Klienci kupujący Orange Światłowód w dowolnym pakiecie Orange Love, mogą mieć wzmacniacz na rok za darmo, a po roku Smartbox Wi-Fi 6 będzie kosztował tylko 4,99 zł miesięcznie.

Jest jeszcze jedna zaleta korzystania ze Smartboxa Wi-Fi 6, której nie dają inne wzmacniacze sygnału: dożywotnia gwarancja. Orange zapewnia działający sprzęt tak długo, jak długo będziesz abonentem.

