Windows 11 popularniejszy wśród graczy, ale nawet oni rezygnują

Windows 11 nie cieszy się szczególną popularnością. Trochę lepiej wygląda to wśród graczy, ale nawet oni rezygnują z jedenastki.

Windows 11 nie cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników komputerów. Według statystyk Statcounter z najnowszego systemu Microsoftu korzysta nieco ponad 5 proc. użytkowników i to 13 miesięcy po oficjalnej premierze. Trochę lepiej wygląda to wśród graczy, ale nawet oni nie zdają się przekonani do jedenastki.

Windows 11 wśród graczy

Dużo na temat popularności Windowsa 11 wśród graczy mówią nam comiesięczne statystyki Steama. Platforma zbiera informacje o urządzeniach swoich użytkowników (o ile wyrazimy na to zgodę), dzięki czemu zyskujemy dostęp do ciekawych danych. Wynika z nich, że wśród graczy jedenastka cieszy się dużo większą popularnością.

Według Steama Windows 11 zainstalowany jest na 23,37 proc. komputerów graczy. To dużo lepszy wynik, niż wspominane wcześniej 5,44 proc. Być może wynika to z ograniczeń samego systemu. W końcu PC-ty gamingowe to zazwyczaj najwydajniejsze maszyny więc w teorii korzystają z nowszych procesorów. Wciąż największą popularnością cieszy się za to Windows 10 z wynikiem 68,91 proc.

Trochę gorzej to wygląda dla Windowsa 11, gdy przyjrzymy się comiesięcznym zmianom. Wynika z nich, że udział jedenastki spadł z miesiąca na miesiąc o 1,47 proc. (lub pkt proc., ale Steam tego nie precyzuje). To pokazuje, że gracze może chętniej instalują system, ale potrafią też z niego zrezygnować.

Źródło zdjęć: diy13 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Steam