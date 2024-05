Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Przydatny sprzęt za czapkę gruszek

Dzień Dziecka w Lidlu możesz zamienić w Dzień Majsterkowicza. Koniecznie sprawdź ofertę.

Lidl przygotował nie lada gratkę dla tych, którzy wymagają od swoich narzędzi większych możliwości i większej mocy. Na czele znalazły się oczywiście akumulatory, którymi zasilisz bogatą kolekcję narzędzi Parkside.

Tym razem jednak są to inteligentne magazyny energii, które możesz połączyć przez Blietooth z aplikacją mobilną Lidl Home. W niej można odczytać dane o stanie akumulatora i zmienić parametry pracy. Akumulatory zostały wyposażone w rozwiązanie Cell Balancing, które zapewnia im dłuższy czas eksploatacji dzięki równoważeniu pracy ogniw. Oczywiście nie tylko w aplikacji sprawdzisz, ile energii zostało – każdy akumulator ma także 3-stopniowy wskaźnik.

Inteligentny akumulator Parkside Performance 20 V o pojemności 8 Ah będzie kosztował 249 zamiast 349 zł.

Do akumulatora warto mieć ładowarkę. Od 1 czerwca w Lidlu będzie dostępna ładowarka 20 V 4,5 A, przeznaczona do akumulatorów do elektronarzędzi. Kupisz ją za 59,90.

Profesjonalne narzędzia w Lidlu

Również od soboty 1 czerwca w Lidlu kupisz elektronarzędzia dużej mocy z serii Parkside Performance, zasilane akumulatorami 20 V. Na nie także Lidl przygotował promocję, więc jeśli na Dzień Dziecka planujesz wyposażyć swój warsztat, możesz sporo zaoszczędzić.

Narzędzia akumulatorowe wymienione w gazetce to:

Wiertarkowkrętarka – 149 zamiast 249 zł . Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego to od 1,5 do 13 mm, narzędzie może pracować z prędkością do 2 tysięcy obrotów na minutę.

. Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego to od 1,5 do 13 mm, narzędzie może pracować z prędkością do 2 tysięcy obrotów na minutę. Wiertarkowkrętarka z udarem – 299 zamiast 399 zł . Udar pracuje z prędkością 35200 uderzeń na minutę, maksymalny moment obrotowy silnika wkrętarki to 150 Nm i maksymalna liczba obrotów zaś 2200 na minutę.

. Udar pracuje z prędkością 35200 uderzeń na minutę, maksymalny moment obrotowy silnika wkrętarki to 150 Nm i maksymalna liczba obrotów zaś 2200 na minutę. Piła szablasta – 299 zamiast 399 zł. Producent zaleca używanie do niej dwóch akumulatorów 20 V. Skok brzeszczotu wynosi 32 mm, na biegu jałowym maksymalna liczba skoków to 3 tysiące na minutę.

Producent zaleca używanie do niej dwóch akumulatorów 20 V. Skok brzeszczotu wynosi 32 mm, na biegu jałowym maksymalna liczba skoków to 3 tysiące na minutę. Młot udarowy – 249 zł . Energia uderzenia to 3 J, maksymalna liczba uderzeń wynosi 4700 na minutę, na biegu jałowym obraca się z prędkością 950 obrotów na minutę.

. Energia uderzenia to 3 J, maksymalna liczba uderzeń wynosi 4700 na minutę, na biegu jałowym obraca się z prędkością 950 obrotów na minutę. Piła wgłębna – 399 zamiast 499 zł. W zestawie znajduje się tarcza o średnicy 140 mm, ogranicznik równoległy i szyna prowadząca.

Warto wiedzieć, że w zestawie z tymi narzędziami dostaniesz także odporne walizki transportowe. Nie ma za to akumulatorów ani ładowarek, ale w Lidlu to żaden problem.

