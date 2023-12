Lidl szaleje. Elektronika do wyrwania za ułamek ceny

Lidl udostępnił, być może ostatnią, gazetkę promocyjną w tym roku kalendarzowym. Na promocję trafią nie tylko fajerwerki, lecz również sporo przydatnej elektroniki, w tym narzędzi.

Lidl już wkrótce zaktualizuje asortyment tymczasowy i na półkach sklepowych pojawią się być może ostatnie w tym roku promocje. Sieć sklepów przewidziała sporo miejsca dla przydatnej elektroniki, którą będzie można kupić nawet za połowę ceny. Pojawi się również sporo sprzętu dla majsterkowiczów.

Elektronika w Lidlu nawet 50% taniej

Już 27 grudnia rozpocznie się spora obniżka cen elektroniki w Lidlu. Wiele produktów będzie można dostać nawet za połowę ceny. Na półkach sklepowych będzie można znaleźć inteligentnego robota sprzątającego marki Grundig za 699 złotych, czyli o 200 złotych taniej. W cenie obniżonej o 150 złotych będzie można kupić ręczny akumulatorowy odkurzacz marki SilverCrest z technologią cyklonową. Cena urządzenia to 199 złotych.

Za połowę ceny będzie można zgarnąć maszynę do szycia (219 złotych), niszczarkę do dokumentów (34,95 złotych) i urządzenie do laminowania (69 złotych).

Mocna końcówka roku dla majsterkowiczów

Wśród przydatnej elektroniki nie zabrakło sprzętu dla majsterkowiczów. Tutaj również na klientów czeka wiele promocji, w tym obniżki cen o 50%. Akumulatorową wiertarkowkrętarkę 20 V będzie można dostać już za 99 złotych. O połowę taniej, czyli w cenie 59 złotych można kupić akumulatorowy reflektor roboczy LED 20 W. Z kolei za 69 złotych kupimy szlifierkę kątową o mocy 1200 W. Tymczasem szlifierka wrzecionowa 500 W zostanie przeceniona o 25% i zamiast 799 złotych będzie można ją kupić za 599 złotych.

Więcej szczegółów można znaleźć w najnowszej gazetce Lidla.

