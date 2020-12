Microsoft Flight Simulator z wirtualną rzeczywistością dla dowolnych gogli VR na PC

Microsoft właśnie ogłosił, że Flight Simulator zyskał dostęp do wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem dowolnego zestawu VR na komputery PC. Dzięki temu tytuł oferuje jeszcze bardziej głębokie i angażujące doświadczenie symulacji lotu.

Microsoft Flight Simulator został zbudowany od podstaw, aby osiągnąć trzy kluczowe cele: realizm, dokładność i autentyczność lotu. Od teraz wirtualna rzeczywistość w symulatorze jest dostępna na dowolnych goglach VR, podłączonych do PC-ta. Wszystko dla zapewnienia najgłębszych i najbardziej wciągających do tej pory wirtualnych doświadczeń lotu.

Jak zapewnia Microsoft, społeczność flight sim była bardzo aktywnym i wnikliwym partnerem w kształtowaniu sposobu, w jaki zespół programistów podchodził do rozwiązań VR i nadal jest kluczowym partnerem w ich ciągłym rozwoju, ponieważ wciąż są dodawane dalsze ulepszenia i nowe funkcje do symulacji. Dodanie wirtualnej rzeczywistości do Microsoft Flight Simulator było bezpośrednim wynikiem opinii społeczności.

Celem Microsoftu było udostępnienie najnowszej aktualizacji jak największej liczbie graczy VR. Aby osiągnąć ten cel postarano się, by ta bezpłatna aktualizacja była kompatybilna z szeroką gamą urządzeń, w tym większości zestawów Windows Mixed Reality (w tym zestawów słuchawkowych HP Reverb G2), Oculus, Valve i HTC. Aby uzyskać dostęp do VR, należy zaktualizować Microsoft Flight Simulator do najnowszej wersji.

Źródło tekstu: Microsoft