Re:Zero - nowy zwiastun potwierdza, nowe odcinki anime 6 stycznia 2021

Re:Zero to jedno z najpopularniejszych anime ostatnich lat. Teraz mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich fanów tej serii - nowy zwiastun potwierdził datę wznowienia drugiego sezonu.

Re:Zero można śmiało nazwać fenomenem - powieść internetowa doczekała się wydania książkowego, mangi, dwóch sezonów anime, dwóch gier na PlayStation 4 i gier mobilnych. W przyszłym roku kolejna gra ukaże się na Steamie. Jednocześnie Re:Zero udało się pobić rekord na platformie Netflix. Anime stało się najchętniej oglądaną pozycją w japońskiej wersji serwisu. Nie sprostał mu nikt. Niestety, pod względem anime Netflix w Europie nie ma jeszcze tak bogatej oferty, jak ten japoński. Już niedługo jednak wznowieniu ulegnie sezon drugi.

Dzielenie sezonów na części to ostatnio coraz bardziej popularny pomysł (patrzymy na ciebie, Attack on Titan). Na koniec pierwszej części Subaru dzięki Echidnie i innym wiedźmom zrozumiał czego tak naprawdę pragnie i odzyskał siłę do dalej walki i... do dalszego cierpienia. Na oglądaniu jego męki przecież polega Re:Zero... Nowy zwiastun potwierdził, że do wznowienia anime dojdzie w styczniu 2021. Konkretnie - 6 stycznia 2021. Jak Subaru poradzi sobie z dwiema zabójczyniami i króliczym potworem? Przekonamy się już niedługo. Nasz bohater jak zwykle najwyżej postawi dobro ukochanej Emilii.

