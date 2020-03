Huawei stawia na rozrywkę. 8 kwietnia pokaże telewizor

Huawei zamierza mocniej zaznaczyć swoją pozycję na rynku cyfrowej rozrywki. 8 kwietnia zobaczymy nowy Smart TV marki Huawei.

Huawei stara się zaistnieć na rynku telewizorów od 2019 roku. We wrześniu zaprezentował niezwykły Huawei Vision – połączenie telewizora z centrum domowej rozrywki, kamerą rozpoznającą członków rodziny, asystentem sportowym, sterowaniem IoT i świetnym systemem udostępniania multimediów z innych urządzeń Huawei. Wcześniej na rynek trafił podobny Honor Vision z systemem Harmony OS, o którym wciąż wiemy bardzo niewiele. To najwyraźniej dobry kierunek, bo 8 kwietnia zobaczymy nowy flagowy telewizor Huawei. Informacja o tym została opublikowana na Weibo.

Huawei TV – czego się spodziewać?

Przede wszystkim nie ma co liczyć na europejską premierę nowego telewizora Huawei. Przypuszczam, że podobnie jak wcześniejsze modele i modele marki Honor ten sprzęt również nie opuści Chin. Szkoda.

Zapowiedź premiery praktycznie nic nie zdradza na temat nowego telewizora. Na pewno możemy spodziewać się cieniutkich ramek wokół ekranu. Nad matrycą znajdzie się wysuwany moduł. Prawdopodobnie to kamera z sensorem głębi, podobna do Microsoft Kinect, mająca ułatwić rozpoznawanie domowników i uprawianie sportu w domu. Tak samo chowana kamera została zamontowana w telewizorze Honor Vision (zdjęcie poniżej). Jest tu też zapewne mikrofon lub mikrofony, służące do obsługi głosowej telewizora – widać dziurkę, za którą może się kryć jeden z nich.

Gizchina przypuszcza, że to może być soundbar, ale z taką gładką powierzchnią to mało prawdopodobne. Sądzę, że głośniki znajdą się na dole ekranu, podobnie jak w poprzednich modelach.

Z poprzednich modeli możemy wnioskować, że zamontowany tu zostanie ekran 4K typu quantum dot. Trudno przewidzieć, jaką będzie miał przekątną.

