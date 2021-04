Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna za darmo dla posiadaczy PS4 i PS5

Sony przygotowało niespodziankę dla posiadaczy konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5. W tym momencie całkowicie za darmo mogą oni dodać do swojej biblioteki Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna.

Horizon Zero Dawn to gra, która powinna być znana każdemu miłośnikowi cyfrowej rozrywki. Akcja dzieje się w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzkość, jaką znamy, przestała istnieć i ponownie wróciliśmy do czasów plemiennych. Jednak nie wszystko cofnęło się w rozwoju. Dzikie tereny opanowane są przez maszyny, które przyjęły formę mechanicznych zwierząt. W produkcji wcielamy się w młodą dziewczynę, która pragnie poznać tajemnicę dawnej cywilizacji.

Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna za darmo!

Piszę o tym, ponieważ Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna jest w tym momencie dostępne za darmo dla posiadaczy konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Wystarczy udać się na podstronę gry w PS Store i dodać ją do swojej biblioteki. Edycja Kompletna, oprócz podstawowej wersji Horizon Zero Dawn, zawiera także dodatek The Frozen Wilds, cyfrowy art book, motyw na PS4 oraz paczkę dodatków kosmetycznych.

Gra rozdawana jest w ramach inicjatywy Play at Home 2021, w ramach której Sony zapewnia darmowe gry, umilające czas graczom w trakcie pandemii. Co ważne, aby dodać grę do biblioteki nie trzeba mieć nawet abonamentu PlayStation Plus. Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna możecie zdobyć do 23 kwietnia do godziny 5:00 rano czasu polskiego, więc warto się pospieszyć.

Zobacz: Sony zmienia decyzję: PlayStation Store nadal będzie dostępne dla graczy z PS3 i PS Vita

Zobacz: Resident Evil Village w 4K i 60 klatkach na PlayStation 5 - spełniają się prośby graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Blog PlayStation