Gry z lootboxami dostępne od 18. roku życia? Taką zmianę szykują nasi sąsiedzi

Niemcy rozważają zmianę prawa, która umożliwiłaby sprzedaż gier z lootboxami tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim. To już kolejny kraj, który walczy z tym zjawiskiem.

Temat lootboxów jest na świeczniku od kilku dobrych lat. Rozpaliła go między innymi premiera gry Star Wars Battlefront II, która miała miejsce prawie 4 lata temu, w listopadzie 2017 roku. Od tamtego czasu wiele państw wypowiedziało wojnę płatnym paczkom oraz skrzynkom, czasami wręcz ich zakazując. Prym wiodą w tym przede wszystkim Holandia oraz Belgia, gdzie wydawcy musieli wycofać lootboxy ze swoich gier. Teraz zakaz szykują również nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy.

Gry z lootboxami tylko dla dorosłych

Budestag 5 marca przyjął reformę ustawy o ochronie młodzieży. Jeśli ta zostanie zaakceptowana również przez Bundesrat, to oficjalnie stanie się w Niemczech obowiązującym prawem. Z perspektywy graczy najważniejszy jest punkt, który dotyczy gier z lootboxami. Te otrzymają u naszych zachodnich sąsiadów kategorię wiekową 18+, co oznacza, że nie będą dostępne dla osób niepełnoletnich. Co ważne, kategorie wiekowe gier są w Niemczech prawem, a ich złamanie grozi poważnymi konsekwencjami. Z kolei w Polsce PEGI jest jedynie wskazówką dla rodziców.

Jeśli nowe prawo zostanie zaakceptowane, to deweloperzy będą mieli dwie możliwe ścieżki do wyboru - albo pogodzą się z kategorią wiekową 18+, albo usuną lootboxy dla niemieckich graczy. Prawdopodobnie zdecydują się na drugi z tych wariantów, bo tak samo zrobili w Holandii oraz Belgii. Dla przykładu, w tym momencie FIFA 21 ma w Niemczech kategorię 3+, więc jest dostępna dla bardzo młodych graczy. Po reformie mogłyby w nią grać tylko osoby pełnoletnie. Czy z czasem na podobny krok zdecyduje się Polska? W 2019 roku Ministerstwo Finansów stwierdziło, że lootboxy to nie hazard, więc na razie nic na to nie wskazuje.

