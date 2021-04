Among Us zadebiutuje na PlayStation 5 i PlayStation 4. Kiedy?

Among Us jeszcze w tym roku oficjalnie zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4. Posiadacze sprzętów Sony otrzymają dostęp do ekskluzywnej zawartości.

Sony ujawniło, że jeszcze w tym roku na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 zadebiutuje gra Among Us, która w ostatnich miesiącach okazał się zaskakującym hitem na PC-tach i urządzeniach mobilnych. Posiadacze konsol Sony otrzymają dostęp do pełnej zawartości gry.

Among Us pierwotnie wydano jako malutką grę przeznaczoną wyłącznie na urządzenia mobilne i jesteśmy zdumieni, jak daleko to zaszło. Teraz jeszcze bardziej cieszymy się, że pojawi się na PlayStation! Nie możemy się doczekać, aż jeszcze więcej osób dołączy do naszej załogi kosmicznej… i potencjalnie wyrzuci część graczy. Z wszystkimi czterema mapami dostępnymi do gry - od Skeld po Airship - będzie to chaotyczna, ale wspólna zabawa.

- czytamy na blogu PlayStation.

Twórcy jednocześnie przyznali, że posiadacze PlayStation 4 oraz PlayStation 5 otrzymają ekskluzywne treści z gry Ratchet & Clank. Nie znamy szczegółów, ale zapewne chodzi o skórki do postaci i zwierzątek, które towarzyszom członkom załogi. Dokładna data premiery Among Us na PlayStation nie jest znana, ale wiemy, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Źródło tekstu: PlayStation