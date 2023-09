Deadpool 3 będzie bezpośrednim wprowadzeniem do Avengers: Secret Wars

Ze względu na wciąż trwający strajk aktorów i scenarzystów prace nad filmem Deadpool 3 zostały wstrzymane. Pomimo tego docierają do nas ciekawe wieści na temat fabuły trzeciej odsłony przygód Wade'a Wilsona. Uwaga na potencjalne spojlery!

Od dawna wiadomo, że w trzeciej odsłonie Deadpoola zobaczymy między innymi Hugh Jackmana w roli Wolverine'a. Najnowsze plotki na temat fabuły filmu ujawniają, jak dojdzie do jego spotkania z Wadem Wilsonem. Okazuje się, że historia będzie też bezpośrednim wprowadzeniem do szóstej części Avengersów o podtytule Secret Wars.

W filmie mamy zobaczyć, jak Multiwersum zaczyna się rozpadać, a poszczególne wymiary się ze sobą zderzają. Dlatego też organizacja TVA, znana z serialu Loki, ma rozpocząć misję ratowania bohaterów z różnych rzeczywistości. Wśród nich znajdzie się także Wolverine z uniwersum X-Menów. Wszyscy mają trafić do bezpiecznego świata, prawdopodobnie będzie to właśnie Battleworld znane z komiksowej historii Secret Wars.

‘DEADPOOL 3’ will reportedly lead directly into ‘AVENGERS: SECRET WARS’.



The film will showcase multiple realities collapsing and the #TVA’s plan to save certain heroes from each reality and place them on New Earth/Battleworld.



(via: @TheComixKid) pic.twitter.com/QzCYNkSack