Putin leci na Jowisza. Ukraińcy zebrali w tym celu pokaźną sumę

Ukraiński rząd raz jeszcze udowadnia, że w świecie internetu, virali i mediów społecznościowych odnajduje się jak mało kto.

Dzisiejszy świat jest uzależniony od internetu – to jasne. Często żyje wręcz pod jego dyktando, a jeden post w mediach społecznościowych może wpłynąć na zachowanie i poglądy milionów osób. Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby Khabane Lame. Młody Amerykanin, parodiując filmy na TikToku, w krótkim czasie stał się międzynarodową gwiazdą. Teraz jego twarzą reklamują się największe firmy na świecie, w tym m.in. Microsoft.

Stanąwszy w obliczu wojny z Rosją, potęgę virali dostrzegły także ukraińskie władze. I to nie tylko w kontekście działań propagandowych, ale też ekonomicznych. W takim właśnie klimacie powstała strona internetowa putina[.]net.

"Wyślij Putina na Jowisza" – głosi prześmiewczy nagłówek. W tle kremlowski dyktator spogląda z wnętrza rakiety kosmicznej. Najważniejszy jest jednak umieszczony poniżej formularz do wpłat, który teoretycznie pozwala dołożyć się do tej podróży, w praktyce służy zaś do zbiórki pieniędzy na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy.

Projekt pełni więc dwojaką rolę, bo z jednej strony stanowi prztyczek w stronę Kremla, z drugiej – pozwala wesprzeć dzielnych obrońców. Dodajmy, w otoczce atrakcyjnej szczególnie dla młodszych internautów.

Za niniejszą inicjatywę odpowiada w całości ukraiński resort cyfryzacji, który poinformował właśnie, że w ten nietypowy sposób udało się zebrać już ponad 2 mln dol. Ponownie zapewniono też, że pieniądze zasilą armię. Tymczasem redakcja życzy udanego lotu.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Vali Iwan)