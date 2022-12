Poczta Polska – praca w Wigilię i sylwestra

Poczta Polska poinformowała, jak będą pracować jej placówki 24 i 31 grudnia. W obu przypadkach to sobota, więc dotyczy to w sumie niewielu z nich.

Przed nami święta Bożego Narodzenia poprzedzone Wigilią oraz sylwester i Nowy Rok. O ile w dniach 26-27 grudnia 2022 roku oraz 1 stycznia 2023 roku placówki pocztowe będą nieczynne, o tyle 24 i 31 grudnia tego roku część z nich będzie otwarta, jak w każdą sobotę. Zmienią się tylko godziny urzędowania.

Placówki pocztowe, które są czynne na stałe w soboty, 24 grudnia 2022 roku będą obsługiwały klientów najdłużej do godziny 12:00. Placówki otwarte zazwyczaj całodobowo i czynne najdłużej na obszarze danego województwa, będą dostępne maksymalnie do godziny 14:00. W dniu 31 grudnia 2022 roku placówki czynne będą najdłużej do godziny 13:00, a całodobowe do godziny 16:00.

Placówki Poczty Polskiej ulokowane w obiektach, od których są zależne (na przykład w ministerstwach, sądach, urzędach skarbowych, urzędach gmin, centrach lub galeriach handlowych), mogą funkcjonować w innych godzinach, niż te wyszczególnione powyżej.

Szczegółowe informacje o pracy poszczególnych placówek pocztowych w okresie świąteczno-noworocznym dostępne są pod adresem placowki.poczta-polska.pl oraz bezpośrednio w placówkach pocztowych.

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Poczta Polska