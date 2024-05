Pożegnaj kartę SIM. Niebawem nie będzie ci potrzebna

Wygląda na to, że obserwujemy początek końca fizycznych kart SIM, a przynajmniej tak chciałby Apple.

Karty SIM towarzyszą nam niemal od początku konsumenckiej telefonii komórkowej. Wprawdzie z biegiem lat doczekały się znacznej miniaturyzacji, a do tego coraz powszechniejszy staje się cyfrowy standard eSIM, ale dalej ciężko wyobrazić sobie rynek bez nich.

Chyba że żyjecie w USA, to wtedy nie kupicie już iPhone'a 15 ze slotem na fizyczną kartę SIM. Przypomnijmy, egzemplarze dostępne w Europie wciąż stosowną tackę mają. Wiele jednak wskazuje na to, że niebawem element ten zniknie również ze Starego Kontynentu. Namacalnym dowodem są zaś nowe iPady Pro M4 oraz Air 2024.

Modele Cellular, wyposażone we wbudowany modem 5G, w odróżnieniu od swych poprzedników nie mają już możliwości instalacji fizycznych kart – wynika ze specyfikacji. I tym razem dotyczy to nie tylko dystrybucji amerykańskiej, ale także europejskiej, co stanowi zupełną nowość w portfolio Apple.

Aby uzyskać połączenie z siecią komórkową, niezbędne staje się wykorzystanie cyfrowej karty eSIM. Dokładnie tak, jak dotychczas miało to miejsce w iPhone'ach 15 w USA.

Czy to oznacza, że nadchodzący iPhone 16 też zostanie pozbawiony slotu SIM? Niewykluczone. A jeśli odważy się na to Apple, będący dla wielu innych producentów źródłem inspiracji, równie możliwe jest, że zmierzch fizycznych kart zaczyna stawać się kwestią miesięcy.

