Ikea. Popularny sprzęt wycofany. Może stanowić zagrożenie

Ładowarki Ikea Askstorm w wersji 40 W mogą być niebezpieczne – alarmuje francuski resort gospodarki. Należy natychmiast zaprzestać ich użytkowania.

Jak wiadomo, sieć Ikea sprzedaje nie tylko meble, ale też rozmaite akcesoria, w tym drobną elektronikę. Teraz jeden z takich sprzętów, ładowarka Askstorm 40 W, okazuje się niebezpieczny.

Ostrzeżenie zamieszczono w Rappel Conso, należącej do francuskiego resortu gospodarki usłudze alarmującej o wadliwych produktach. Z jego treści wynika, że głównym źródłem problemu jest kabel sieciowy ładowarki.

Przewód, umieszczony w tekstylnym oplocie, zdaniem francuskich urzędników ma niedostateczną izolację elektryczną. Użytkowany na co dzień, a zwłaszcza zwijany i owijany wokół jednostki zasadniczej, stwarza ponoć ryzyko poparzenia lub porażenia prądem.

Wedle ujawnionych danych wadliwe ładowarki sprzedawane były w sklepach sieci Ikea na całym świecie, w dodatku przez dość długi okres, konkretniej od 1 kwietnia 2020 do 5 grudnia 2023 roku.

Obecnie co prawda nie ma ich już w ofercie, ale Francuzi zalecają, by posiadane w domach egzemplarze niezwłocznie zwrócić. W tej chwili nie wiadomo, jak to się ma do sytuacji w Polsce, ale ładowarki Askstorm 40 W dostępne były również u nas i także z oferty wyparowały.

Źródło zdjęć: Shutterstock / ChameleonsEye

Źródło tekstu: RappelConso, oprac. własne