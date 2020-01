Honor w aparatach na rok 2020 postawi na większe piksele, a nie wzrost rozdzielczości

Aparaty w niektórych z najnowszych smartfonów mają coraz większą rozdzielczość, przekraczającą już 100 Mpix. Zdjęcia, które dzięki nim powstają, domyślnie mają mniejszą rozdzielczość, korzystając często z filtru Quad Bayer. Honor jednak woli postawić na duże piksele, zamiast w kolejnych urządzeniach zwiększać rozdzielczość aparatu.

Honor V30 Pro to najnowszy flagowiec tej chińskiej marki. Główny aparat fotograficzny, zamontowany na tylnym panelu smartfonu, ma rozdzielczość 40 Mpix. Zastosowano w nim filtr Quad Bayer, dzięki któremu cztery sąsiednie piksele odbierają światło tego samego koloru i działają jako jedna całość, dając w efekcie zdjęcie o rozdzielczości 10 Mpix. Według dyrektora ds. marketingu spółki zależnej chińskiego producenta, Honor nie będzie naśladować konkurentów, którzy zaprezentowali już smartfon z aparatem o rozdzielczości ponad 100 Mpix lub zamierzają taki wypuścić.

Honor uważa, że nie da się osiągnąć rozdzielczości ponad 100 Mpix bez zachowania rozmiaru piksela na poziomie 0,8 μm, a jednocześnie podaje, że 1 μm to najmniejszy rozmiar piksela, który może zapewnić flagową jakość zdjęć. Większe piksele oznaczają (przynajmniej w teorii) lepszą czułość na światło, dzieki czemu zarejestrowane obrazy są bardziej szczegółowe i mniej zaszumione. To samo można osiągnąć za pomocą filtru Quad Bayer, dzięki któremu 4 punkty na matrycy zachowują się tak, jakby tworzyły jedną całość, ale ten sposób jest bardziej skomplikowany. Dlatego, jak pisze na Weibo.com Kailiang Shen, Honor wybierze zwiększenie rozmiaru pikseli zamiast wyższej rozdzielczości.

Przy tej okazji warto pamiętać, że to, co się naprawdę liczy w fotografii, to rozmiar czujnika, a nie jego rozdzielczość. Zdjęcie o rozdzielczości 12 Mpix (lub podobnej) wystarcza do większości zastosowań, jeśli jego jakość (zapewniona przez dużą matrycę) jest odpowiednio wysoka. Może się jednak okazać, że część potencjalnych wybierze dane urządzenie tylko dlatego, że będzie się ono chwalić wyższą rozdzielczością czujnika.

Źródło tekstu: Weibo, GSMArena