Biedronka powraca z hitami. Polacy kochają tę markę

Już w walentynkowy poniedziałek do Biedronki powrócą jedne z najchętniej kupowanych akcesoriów elektronicznych ubiegłego roku, produkty marki Baseus.

Baseus jest chińskim producentem akcesoriów mobilnych i motoryzacyjnych, który dużą popularność na polskim rynku zawdzięcza zazwyczaj korzystnemu stosunkowi jakości do ceny. Nie jest za to marką własną Biedronki, czego niektórzy mogliby się obawiać. Nic więc dziwnego, że kiedy tylko pojawia się na półkach, jego produkty w szybkim tempie z nich znikają.

Dla wszystkich tych, którzy chcieliby nieco dopieścić swój domowy kramik z gadżetami, a dotychczasowe promocje z jakiegoś powodu przegapili, mamy dobrą wiadomość. Już 14 lutego, jak zawsze do wyczerpania zapasów, Baseus powróci do Biedronki.

Wśród oferowanych produktów pojawią się: trzyportowa ładowarka CCALL-BH01 o maksymalnej mocy wyjściowej 17 W, dwa uchwyty samochodowe (magnetyczny i grawitacyjny), a także okablowanie różnego rodzaju. Dodajmy, w przypadku tego ostatniego mowa o serii Cafule, co gwarantuje naprawdę niezłe wykonanie; metalowe wykończenie wtyczek oraz nylonowy oplot przewodu.

Co powinno dodatkowo ucieszyć zainteresowanych, to fakt, że mimo szalejącej drożyzny Biedronka żadnego z powyższych akcesoriów nie zamierza sprzedawać drożej niż w minionym roku. I tak ładowarka i uchwyty to wydatek rzędu 29,99 zł za sztukę, natomiast kable wyceniono na 16,99 zł.

Patrząc na ceny w sieci, nie są to wprawdzie wyjątkowe okazje, ale pamiętajmy o braku konieczności płacenia ze przesyłkę, co w przypadku elektronicznej drobnicy często bywa czynnikiem decydującym.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Gold Picture)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne