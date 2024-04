Koniec królowania Qualcomma? AnTuTu daje jasny sygnał

AnTuTu opublikowało ranking najwydajniejszych smartfonów w marcu 2024. Urządzenia napisane układami Qualcomm i MediaTek idą łeb w łeb.

Przez wiele lat niekwestionowanym liderem na rynku procesorów dla urządzeń mobilnych była firma Qualcomm. Chipy amerykańskiego giganta charakteryzowały się co do zasady wyższą wydajnością i lepszą kulturą pracy od rozwiązań konkurencji. Wygląda jednak na to, że sytuacja w ostatnim czasie mocno się zmieniła. Według najnowszego rankingu opublikowanego przez twórców benchmarku AnTuTu, topowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ma godnego konkurenta w postaci układu MediaTek Dimensity 9300.

ASUS ROG Phone 8 Pro najszybszym smartfonem marca

Najszybszym smartfonem marca okazał się ASUS ROG Phone 8 Pro z wynikiem 2141448 punktów. To jeden z telefonów napędzanych topowym SoC firmy Qualcomm. Po piętach depcze mu jednak Oppo Find X7 z MediaTekiem Dimensity 9300 i wynikiem 2138119. Warto zauważyć, że jest to różnica zakrawająca o błąd pomiaru - w przypadku tej klasy urządzeń wahania rzędu 3000 punktów mogą być związane chociażby z różnicą w temperaturze zewnętrznej. Innymi słowy, w praktycetopowy Snapdragon i Dimensity idą tutaj łeb w łeb.

Ostatecznie w pierwszej dziesiątce znalazło się sześć smartfonów ze Snapdragonem 8 Gen 3 i cztery z Dimensity 9300. Zestawienie zamyka Oppo Find X7 Ultra z rezultatem 2036200 punktów.

W rankingu dla średniego segmentu mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Choć jego liderem jest OnePlus Ace 3V napędzany układem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 z wynikiem 146628 punktów, na kolejnych miejscach widać mocną reprezentację MediaTeka w postacie urządzeń z układami Dimensity 8300-Ultra, Dimensity 8200, Dimensity 8200-Ultra i Dimensity 8100-Max.

Choćby na tej podstawie można całkiem śmiało przyjąć, że czasy niepodzielnego królowania firmy Qualcomm mamy za sobą - przynajmniej jeśli o wydajność chodzi. Dla nas, użytkowników, to dobra wiadomość - gdyby amerykańskiemu gigantowi kiedykolwiek podwinęła się noga, zawsze mamy alternatywę.

Tymczasem jeśli sami chcielibyście sprawdzić w akcji najszybszy telefon marca 2024, czyli ASUS ROG Phone 8 Pro, można go aktualnie kupić za 5899 zł w sklepie Media Expert. Jeśli liczy się dla Was czysta wydajność, a smartfon stanowi alternatywę dla przenośnej konsoli, trudno aktualnie o lepszą propozycję!

