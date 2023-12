Polacy otrzymują SMS z dziwnego numeru. Wyjaśniamy

Klienci Poczty Polskiej znów znaleźli się pod obstrzałem cyberprzestępców. Fałszywe SMS-y przychodzą z zagranicznych numerów, w tym aż z Filipin. Można łatwo się naciąć, a skutki będą opłakane.

Poczta Polska jest pod stałym obstrzałem oszustów, choć ofiarami są przypadkowi Polacy. Tak jest też i tym razem. CERT Poczta Polska informuje o nowej, nasilającej się fali akcji phishingowych. Polacy bombardowani są fałszywymi SMS-ami.

Wiadomości sugerują, że nadawcą jest Poczta Polska i są rozsyłane na losowe numery telefonów – nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi przesyłkami realizowanymi przez Pocztę.

SMS-y z informacją o rzekomym braku możliwości dostarczenia przesyłki generowane są często z zagranicznych numeracji, np.: francuskich +33 czy filipińskich +63. Zawierają link, po którego kliknięciu odbiorca SMS-a przekierowywany jest do strony wyłudzającej dane, które później mogą być wykorzystywane do kolejnych przestępstw.

Przykładowa treść takiego SMS-a:

Poczta Polska – informujemy, że przesyłka nie mogła zostać wysłana z powodu błędnego adresu dostawy. Prosimy o kliknięcie https: // is gd WhAt0S w celu aktualizacji adresu.

Wiadomości mogą mieć inną formę, ale treść jest podobna. To oczywiście nie jest nowy przekręt, Poczta Polska ostrzega o nim ze stałą regularnością, jednak w gorącym okresie przedświątecznym czujność odbiorców może się okazać mniejsza niż zazwyczaj.

Poczta Polska apeluje, by zwracać uwagę na wiadomości o podobnym temacie oraz treści zawierające podejrzany link lub załącznik, nie klikać w takie linki oraz nie otwierać podejrzanych załączników. Dotyczy to także e-maili, które również są rozsyłane przez oszustów.

Po otrzymaniu podejrzanej korespondencji, w której nadawca podszywa się pod Pocztę Polską, warto zgłosić to do CERT Poczta Polska. Jeżeli jest to e-maila, należy przekazać wiadomość na adres incydent@poczta-polska.pl. Pozwoli to ostrzec innych użytkowników sieci oraz zgłosić zablokowanie fałszywej strony do odpowiednich służb.

Jeżeli atak nastąpił przez SMS, podejrzaną wiadomość należy przesłać na numer 8080 udostępniony w tym celu przez CERT Polska. W odpowiedzi otrzymamy informację czy wiadomość jest prawdziwa.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska