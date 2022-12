Zadzwonił nieznany numer. Lubinianka zaczęła rzucać pieniędzmi

Ofiarami oszustów padają osoby w różnym wieku, ale szczególnie narażone są na to osoby starsze. Taki przypadek miał miejsce w Lubinie, gdzie na seniorce skutecznie dokonano tak zwanego oszustwa na policjanta.

Oszuści nie próżnują i atakują z różnych stron. Jedną z metod ich przestępczej działalności jest tak zwane oszustwo na policjanta. Jego ofiarą padła tym razem 76-letnia mieszkanka Lubina. W piątkowy wieczór, 9 grudnia 2022 roku, na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta z miejscowej komendy. "Funkcjonariusz" poinformował kobietę, że w Lubinie grasuje szajka złodziei, która włamuje się do mieszkań, usypia lokatorów gazem, a następnie kradnie im pieniądze. Jedna osoba z tej szajki została rzekomo złapana, dzięki czemu policja zdobyła informacje o tym, gdzie planowane jest kolejne włamanie.

Fałszywy policjant poprosił seniorkę, by ta spakowała wszystkie pieniądze, jakie ma w domu, i przekazała je policjantowi czekającemu pod oknem. Gotówka miała zostać spryskana specjalnym środkiem i następnie wrócić do właścicielki, a cała akcja była tłumaczona pomocą w złapaniu włamywaczy. Aby uwiarygodnić cała historię, rozmówca powiedział kobiecie, że zabezpieczył podrobione dowody osobiste pokrzywdzonej i jej męża, które policjanci znaleźli przy przeszukaniu zatrzymanego. Aby rozwiać wątpliwości 76-latki, oszust podał jej numer 912, który miał być nowym numerem telefonu do akcji specjalnych. Pod tym numerem kobieta potwierdziła, że rozmówca jest policjantem miejscowej jednostki.

Mieszkanka Lubina w końcu uległa namowom i zgodziła się współpracować. Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, seniorka wyrzuciła przez okno ponad 50 tysięcy złotych. Gotówka trafiła w ręce stojącego już tam mężczyzny i później wszelki słuch po niej zaginął. Kiedy nikt już do kobiety nie zadzwonił w tej sprawie, a pieniądze nie wróciły, poszkodowana zgłosiła prawdziwym policjantom, że została oszukana.

Nie daj się oszukać!

Oszuści podejmują się różnych działań, by okraść nas z pieniędzy. Zawsze należy być czujnym, a w szczególności wtedy, gdy zadzwoni do nas ktoś nieznajomy. Warto też zapamiętać, że:

Policjanci nigdy nie zadzwonią z informacją o prowadzonej akcji ani nie poproszą o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Natychmiast się rozłącz i zawiadom prawdziwą policję.

Bądź czujny w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazuj im pieniędzy.

Słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc, rozłącz się i sam zadzwoń do tej osoby, aby zweryfikować tę informację.

Kieruj się rozsądkiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych.

Apelujemy również do bliskich osób starszych - zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, wyczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie na osoby starsze, aby kontaktowały się z Wami i pytały za każdym razem o radę.

– radzą policjanci

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl