Pobierasz ze Sklepu Play? Uważaj, trwa groźny atak

Myślisz, że pobierasz aplikację z oficjalnego Sklepu Play. W rzeczywistości dałeś się nabrać i na telefon trafił właśnie szkodliwe oprogramowanie.

Zespół CSIRT KNF ostrzega przed nowym oszustwem, na które może nabrać się wielu użytkowników Androida. W pierwszej chwili mogą myśleć, że nie stało się nic złego, ale w rzeczywistości na ich telefony właśnie trafiło szkodliwe oprogramowanie, który może wyrządzić wiele szkód.

Oszustwo na fałszywy Sklep Play

CSIRT KNF ostrzega, że w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, pojawiły się reklamy, które obiecują użytkownikom możliwość szybkiego zarobku. Po kliknięciu banera użytkownicy są przenoszeni na stronę, która wygląda jak Sklep Play. W rzeczywistości jest to oszustwo, które ma nakłonić nieświadomych użytkowników do zainstalowania szkodliwej aplikacji.

Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy na platformie @facebook, w których oferują użytkownikom możliwość szybkiego zarobku. Po wejściu w reklamę użytkownik trafia na stronę podszywającą się pod @GooglePlay, gdzie zachęcany jest do pobrania fałszywej aplikacji.



Nie… pic.twitter.com/jTAc3xVET2 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) February 13, 2024

Nie wiemy, co dokładnie robi akurat ta konkretna aplikacja. Na pierwszy rzut oka może wydawać się nieszkodliwa, ale w rzeczywistości służy prawdopodobnie do wyłudzania pieniędzy. Użytkownicy skuszeni szybkimi zarobkami zapewne będą nakłaniani do przelewania pieniędzy na konto w appce. Tam z kolei pojawiają się sztuczne wygenerowane wykresu, prezentujące duży zysk. Rzecz w tym, że to tak naprawdę zwykłe oszustwo.

Poza tym w aplikacji może być też zaszyty malware, który może nas śledzić, wykradać dane, a w skrajnych przypadkach nawet robić zdjęcia z ukrycia i nagrywać nasze rozmowy. Możliwości są ogromne i wszystko zależy od konkretnej aplikacji. Nie dajcie się nabierać na podobne metody.

