453639412 – ten numer zapisz. I od razu blokuj

Nieznany numer +48 453 639 412 rozsyła wiadomości do Polaków. W treści straszy niedoręczoną paczką, ale trzeba mieć się na baczności. Zagrożona jest nie paczka, ale nasze pieniądze.

Wiadomość o niekompletnym adresie, docierająca na smartfony Polaków, to kolejne oszustwo. Tym razem przestępcy idą na całość. Celem jest wyłudzenie nie tylko pełnych danych adresowych, ale też danych karty płatniczej. Docelowo zapewne chodzi o okradanie Polaków.

Warto zauważyć, że jak to często bywa w oszustwach, treść wiadomości nie trzyma się kupy. To celowy zabieg, by odsiać osoby czujne, uważnie czytające swoje SMS-y. Łatwiej manipulować ludźmi, którzy działają w pośpiechu i nie dbają o detale komunikacji.

Oszustwo „na InPost”

Wiadomość może wydawać się groźna, zwłaszcza jeśli czekasz na dostarczenie zakupów zrobionych przez internet. Jeśli w Twojej skrzynce odbiorczej znalazła się taka wiadomość, pod żadnym pozorem nie postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami. Warto zwrócić uwagę na adres strony, do której przekierowuje treść: polpostt[.]top to nie jest strona żadnej firmy kurierskiej, działającej w Polsce. Sprawdziłam, co się na niej znajduje w kontrolowanych warunkach, żeby nikt inny nie narażał się na niebezpieczeństwo.

Odnośnik w wiadomości prowadzi do strony wyglądającej jak strona InPostu. To nie jest strona operatora Paczkomatów, a jej imitacja, służąca do gromadzenia danych Polaków. Świadczy o tym adres strony. Jako że jest tu miejsce także na kartę płatniczą, nic nie powstrzyma przestępców przed wyczyszczeniem Twojego konta. Mając dane adresowe i dane karty mogą bez ograniczeń używać ich do płacenia.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia podał już dane karty na takiej stronie, najlepiej od razu zastrzec tę kartę w aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub na infolinii właściwego banku. Wysłanie jej danych przestępcom jest właściwie równoważne z utratą fizycznej karty.

Co zrobić z tym SMS-em? Warto wysłać go na darmowy numer 8080. To numer CERT Polska, służący do gromadzenia informacji o działaniach cyberprzestępców. Specjaliści zajmą się otrzymaną wiadomością i zadbają o to, by ograniczyć ich pole działania.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: Własne