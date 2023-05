Google dokręca śrubę. Złe wieści dla użytkowników poczty

Reklamy w Gmailu ograniczone do zakładek Oferty i Społeczności okazują się niewystarczające.

Model biznesowy Google, jak wiadomo, opiera się na reklamach i nie dziwi, że firma z Mountain View chce emitować ich możliwie najwięcej. Rzecz w tym, gdzie dokładnie je emituje.

Jak wynika z doniesień, nowe formaty reklamowe zaczęły pojawiać się w Gmailu i to zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji mobilnej. I choć sam ten fakt można byłoby przełknąć, problemem okazuje się natarczywość treści promocyjnych.

Podczas gdy wysyłane przez Google wiadomości reklamowe dotąd trafiały wyłącznie do zakładek Oferty oraz Społeczności, użytkownicy skarżą się, że teraz gigant serwuje im reklamy również w zakładce Główne.

