Masz mało miejsca? Kup nowy dysk w świetnej promocji

Masz mało miejsca na dysku? To dobrze trafiłeś. Możesz rozwiązać ten problem niewielkim kosztem.

Więcej miejsca możesz zyskać dzięki nowemu dyskowi. Tak się składa, że dysk WD Blue SN580 (model WDS100T3B0E) możesz kupić w promocji. To dysk wyposażony w kości TLC, przeznaczony głównie do komputerów gamingowych. Możesz go umieścić w gnieździe M.2 swojego peceta lub laptopa. Dysk został wyposażony w interfejs PCIe NVMe 4.0 x4.

Specyfikacja dysku wymienia prędkość odczytu i prędkość zapisu na poziomie 4150 MB/s. Odczyt losowy sięgnie 600 tysięcy IOPS, zapis losowy zaś 750 tysięcy IOPS. Wyniki z benchmarka CrystalDiskMark możesz sprawdzić poniżej. Niezawodność MTBF została określona na 1,5 miliona godzin pracy. Dysk został objęty 60-miesięczną gwarancją producenta.

Warto zaznaczyć, że dysk ten jest dostępny w kilku pojemnościach. Promocją został objęty wyłącznie wariant o pojemności 1 TB. Można go kupić za 279 zł. Normalnie ten dysk kosztuje 309 zł, więc całe 30 zł zostanie w Twojej kieszeni. To aktualnie najlepsza cena za ten dysk.

By kupić dysk w niższej cenie w sklepie x-kom, musisz przy rozliczaniu koszyka podać kod kuponu zniżkowego: 100x100. Promocja obowiązuje do 14 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Warto wiedzieć, że objęte nią zostały nie tylko dyski SSD WD, ale też inne produkty. Na liście znalazł się między innymi Xiaomi Mi Band 7 z NFC oraz karty graficzne AMD Radeon RX 6950 XT 16GBGDDR6.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: xkom

Źródło tekstu: własne