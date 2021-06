To nie żart: Microsoft Excel stał się nową dyscypliną e-sportową

Microsoft Excel doczekał się własnych zawodów esportowych. Już 8 czerwca odbędzie się kolejne starcie w ramach mistrzostw Financial Modeling World Cup. Weźmie w nich udział zawodniczka z Polski.

E-sport niejedno ma imię. Choć zazwyczaj tego typu zawody kojarzą się nam z popularnymi grami sieciowymi, takimi jak Counter-Strike czy Starcraft, tak nie brakuje na świecie dyscyplin znacznie bardziej egzotycznych. Pomyślelibyście, że są ludzie rywalizujący o to, kto najlepiej radzi sobie z obsługą Excela? A jednak!

Financial Modeling World Cup to sponsorowane przez Microsoft zawody, w których zawodnicy muszą otrzymują do rozwiązania szereg zadań, sprawdzających praktyczną wiedzę z zakresu modelowania finansowego. Tłumacząc na ludzki, mówimy tu o zaawansowanej obsłudze arkusza kalkulacyjnego w kontekście zastosowań biznesowych.

Mistrzostwa świata w Excel - Polka wśród czołowych zawodników

Już 8 czerwca odbędzie się spotkanie, w ramach którego 8 czołowych zawodników turnieju będzie rywalizowało na żywo, tworząc modele finansowe w Excelu. Wśród nich znajdzie się także uczestniczka z Polski - Gabriela Strój. Zmagania będzie można obejrzeć za pośrednictwem transmisji w serwisie YouTube.

Źródło zdjęć: FMWC

Źródło tekstu: FMWC