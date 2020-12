STALKER 2: pokazano wideo z gry - i jest dobrze!

Pierwszy S.T.A.L.K.E.R. był produkcją długo wyczekiwaną, która nie zawiodła oczekiwań graczy. Miejsce gry na liście najlepszych gier akcji wszechczasów umocniły dwa dodatki, a pełnoprawna kontynuacja ma ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Wideo pokazuje, że prace są na bardzo zaawansowanym poziomie.

Na ponowną wizytę z Zonie czekamy już od lat, a GSC Game World rzadko raczyła nas informacjami na jej temat. Jedna z ostatnich mówiła nam, że gra będzie korzystać z silnika Unreal Engine 4, dzięki czemu ma wyglądać znacznie lepiej od poprzedników i pozwolić na jeszcze lepsze zagłębienie się w świecie rozgrywki. Dzisiaj w sieci pokazał się oficjalny materiał wideo ze S.T.A.L.K.E.R. 2, który - wedle słów producenta - pokazuje dynamikę, krajobrazy oraz efekty związane z oświetleniem. I przyznam - wygląda świetnie, choć nasuwają mi się porównania z grami Metro. Tak czy owak, zobaczyć zawsze warto.

Zobacz: S.T.A.L.K.E.R. 2 - pierwszy oficjalny trailer. Wreszcie!

Przypomnę, że na S.T.A.L.K.E.R. 2 gracze czekają od 2009 roku, więc minął już szmat czasu. Wszystko wskazuje na to, że oczekiwanie to skończy się w 2021 roku. Gra ma ukazać się na komputery PC oraz na wyłączność dla Xbox Series X. GSC Game World zapowiada, że wizyta na terenach wokół Czernobyla będzie mrocznym doświadczeniem - w grze pojawi się zmienne, groźne środowisko, elementy horroru, mutanci, anomalie i radiacja. Nie zabraknie oczywiście poszukiwania artefaktów, a to wszystko w ramach epickiej historii fabularnej.

