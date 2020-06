Odbierz gry za darmo i zachowaj - Steam, Epic Games i GOG

W różnych sklepach z grami co jakiś czas możemy odebrać za darmo niektóre gry. Teraz możemy zagrać w kilka różnych tytułów z każdego z najpopularniejszych sklepów.

Tylko do godziny 15:00 możemy odebrać za darmo grę Total Annihilation: Commander Pack. To klasyczna strategia z 1997, gdzie do wyboru mamy dwie frakcje, które poróżniła kwestia przeniesienia świadomości z ciała do maszyn. Nie zdziwi fakt, że tytuł jest dostępny w sklepie GOG.com.

Do 9 czerwca o godzinie 19:00 z kolei możemy odebrać na Steamie grę The Uncertain: Last Quiet Day. Wcielimy się tam w robota, który żyje w społeczeństwie, którym rządzi chłodna logika i brak miejsca na uczucia. Jednak ciekawi nas historia wymarłej ludzkiej rasy. Czy jednak na pewno wymarłej?

Macie dość tego, że ciężko jest znaleźć grę w którą można zagrać z kimś siedząc przy jednym komputerze? Teraz razem z przyjaciółmi możecie zagrać w Overcooked, grę odbierzecie w sklepie Epic Games do 11 czerwca o godzinie 17:00. Celem gry jest ugotowanie (maksymalnie w 4 osoby) smacznego dania. Żywot kucharza okazuje się być jednak pełen chaosu.

