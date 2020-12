Cyberpunk 2077: problemy ze zwrotem kosztów dla posiadaczy PS4

CD Projekt RED przeprosił graczy konsolowych za słabą jakość gry Cyberpunk 2077 na PS4 i Xbox One. Obiecał także zwrot pieniędzy za zakupione egzemplarze - jednak są z tym kłopoty w przypadku Sony.

Jeśli ktoś nie pamięta, przypomnę: wyczekiwany Cyberpunk 2077 okazał się na konsolach poprzedniej generacji mało komfortowym doświadczeniem - bugi, kiepska jakość grafiki oraz spadek fps to główne przyczyny jego porażki na Playstation 4 i Xbox One. Rozczarowanie było tak duże, że CD Projekt RED przyznał się do błędu i obiecał zwrot pieniędzy każdemu rozczarowanemu graczowi, korzystającemu z konsoli Xbox One lub Playstation 4. I wiele osób z tego skorzystało - jednak o ile usługa Microsoftu działa bez problemu, a po zadekalarowaniu zwrotu gracze otrzymują środki w mniej niż godzinę, o tyle Sony nie stanęło na wysokości zadania.

Użytkownicy Playstation mają prawo do zwrotu gry, której nie pobrali lub nie streamowali, do 14 dni od momentu zakupu. Od czasu do czasu trafiają się wyjątki od tej reguły - na przykład gdy gra jest uszkodzona lub ma błędy uniemożliwiające rozgrywkę. Cyberpunk 2077 kwalifikuje się do tych wyjątków, ale Sony odmówiło wielu graczom zwrotu kosztów. Dlaczego? Chwilowo nie jest to jasne, ale prawdopodobnie problem tkwi w przepisach serwisu. Sam CD projekt wie o sprawie i umieścił tweeta, w którym napisano: "jeśli masz cyfrową kopię gry na PlayStation, zaczekaj, aż my zwrócimy Ci pieniądze". Ma to nastąpić do końca tego roku.

