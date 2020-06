Avatar 2 i Avatar 3 są kręcone w tym samym czasie

Nie tak dawno pisaliśmy o tym kiedy możemy się spodziewać Avatara 2, a okazuje się, że trwają już prace nad częściami... trzecią, czwartą i piątą. Całkiem nieźle, jak na kontynuację filmu z 2009 roku.

Pierwszy Avatar pojawił się w kinach w 2009 i zasłużył na określanie go mianem hitu. Miano najlepiej zarabiającego filmu w historii dopiero w 2019 odebrał mu Avengers: Koniec gry. Jednak na kontynuację opowieści Jamesa Camerona musieliśmy czekać naprawdę długo, druga część wejdzie do kin dopiero 21 grudnia 2021. Już teraz trwają jednak prace nad... trzecią częścią. Dokładnie to wynika z słów Davida Thewlisa, którego możemy znać chociażby z roli Remusa Lupina w serii filmów Harry Potter.

Aktor został przyłapany na planie filmowym nowego Avatara jako jeden z Na'vi. Mężczyzna wyznał jednak brytyjskiemu Colliderowi, że on nie występuje w Avatarze 2, a Avatarze 3. Po prostu oba filmy kręcone są w jednej chwili. Brytyjczyk wspomniał też, że pojawi się też w części czwartej i piątej. Oczywiście biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac, to trochę w to powątpiewamy, ale nic nie jest wykluczone. Kto zabijałby kurę znoszącą złote jajka?

Źródło tekstu: collider