10 darmowych gier multiplayer na Steam, w które warto zagrać

Darmowe gry potrafią wciągnąć na wiele godzin i sprawić, że zapomnisz o rzeczywistości. Na platformie Steam znajdziesz ich dziesiątki - ale w które z nich naprawdę warto zagrać? Oto nasz wybór produkcji multiplayer, wartych poświęcenia czasu. W tych tytułach nigdy nie brakuje chętnych do wspólnej zabawy.

Na wstępie jedna uwaga - na Steam znajdują się tylko edycje na Windows, macOS oraz Linuxa. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że są edycje omawianych produkcji na konsole oraz systemy mobilne, wymieniamy przy każdym tytule wszystkie dostępne możliwości gry.

Team Fortress 2 (Windows, Linux, OS X, Xbox 360, PlayStation 3)

Gra wydana 10 października 2007 jako część The Orange Box, jednak zyskała sobie taką popularność, że została udostępniona jako free to play i od tego czasu grywają w nią dziesiątki milionów osób. Każdy z graczy otrzymuje do wyboru 9 klas postaci, a stworzoną przez siebie można mocno spersonalizować - z ekwipunkiem włącznie. Team Fortress 2 wyróżnia się od innych sieciowych shooterów humorystyczną grafiką, dziesiątkami map oraz możliwością tworzenia własnych przedmiotów. Na wspomnianych mapach walczą ze sobą dwie wrogie drużyny - BLU (Builders League United) i RED (Reliable Excavation & Demolition). Zabawa jest przednia - zarówno dla zagorzałych graczy, jak i tych "niedzielnych".

Minion Masters (Windows, macOS)

Nie lubisz w grach tłoku? Minion Masters to gra, w której na arenie toczą się pojedynki dwóch Masterów. Każdy z nich dysponuje ułożoną przez siebie talią kart, które zagrywa, przywołując na pole bitwy swoich wojowników. Są tu zarówno jednostki piesze, jak i latające oraz pełzające. Twórcy gry wrzucili do jednego worka klimaty fantasy i science-fiction, dlatego można mieć w swojej talii zarówno karty z rozmaitymi potworami, jak i wojownikami z bronią laserową, a nawet samoloty bojowe. Wszystko całkowicie za darmo, a od czasu do czasu pojawiają się wyzwania i wydarzenia, dzięki którym można zdobywać unikalne karty lub czary. Szybka, udana zabawa, której nauka zajmuje pięć minut.

Dota 2 (Windows, macOS, Linux)

Ta produkcja zbytniego przedstawiania nie potrzebuje - Dota 2 (skrót od Defense of the Ancients) jest obecnie jednym z najpopularniejszych tytułów na platformie Steam, w której codziennie udzielają się miliony graczy. Cel zabawy jest prosty - mamy dwie drużyny po pięć osób (każda sterowana przez gracza lub SI), a cel każdej to zniszczenie fortecy przeciwnika i obrona swojej przed atakami oponentów. Każda z drużyn ma liczne możliwości zabezpieczenia swej bazy - a podczas rozgrywki pojawiają się dodatkowe przedmioty, zaklęcia i postacie. Wszystko w klimatach fantasy.

Counter-Strike: Global Offensive (Windows, macOS, Linux)

Klasyka klasyków gier multiplayer. Counter-Strike to swoisty fenomen, którzy towarzyszy grom komputerowy od lat 90-tych XX wieku. Zasady zabawy są wręcz banalne - z jednej strony drużyna terrorystów, z drugiej - siły specjalne, które mają ich zlikwidować. Produkcja oferuje kilka trybów zabawy, w których można zarówno odbijać zakładników, jak i przejmować bombę, a także radośnie eliminować przeciwników. Na mapie mogą znajdować się maksymalnie 32 osoby. Produkcja może pochwalić się kolosalną społecznością, a rozgrywki w CS:GO to jeden z najchętniej oglądanych e-sportów.

Path of Exile (Windows)

Path of Exile to action RPG dla miłośników klimatów fantasy. Gracz może wcielić się w przedstawiciela/przedstawicielkę jednej z siedmiu profesji, a następnie radośnie eksterminować wrogów i zbierać przedmioty. Drzewko rozwoju kierowanej postaci jest kolosalne i obejmuje ponad tysiąc pozycji! Nie ma tu handlu za pomocą waluty - system ekonomiczny opiera się na wymianie przedmiotów i odwiedzaniu stref mocy, w których można modyfikować posiadany ekwipunek. Dostępne serwery gry umożliwiają na zabawę w stylu, który najbardziej się preferuje, dlatego zawsze odpalając ten tytuł można spędzać czas nieco inaczej.

Zobacz także: Path of Exile 2 dopiero w przyszłym roku

Warframe (Windows, PlayStation 4, Xbox One)

Nazywali ich Tenno: Mistrzowie broni białej i palnej – Ci, którzy opanowali pancerz Warframe. Ci, którzy przetrwali Starą Wojnę i zostali porzuceni, aby dryfować wśród ruin. Jedną z takich postaci możesz być Ty - oczywiście jeśli pobierzesz i zainstalujesz Warframe. Mechanika zabawy łączy ze sobą strzelankę, grę RPG oraz produkcję zręcznościową. Sterowanemu przez gracza protagonoście może towarzyszyć kompan, który również rozwija się w miarę zdobywania doświadczenia. I co warto dodać - na starcie otrzymuje się własny statek kosmiczny, będący domem, z którego wyrusza na kolejne misje i akcje. Warframe polecamy miłośnikom klimatów science-fiction.

Trove (Windows, PlayStation 4, Xbox One)

Jak obrazowo opisać Trove? Wariacja Minecrafta w cell-shadingu. Generowany losowo świat zapewnia mnóstwo okazji do eksploracji, a co ciekawe - łączy się on z innymi, również losowo generowanymi mapami. A oprócz eksploracji wydobywamy surowce, budujemy, wytwarzamy narzędzia, rozwijamy też zdolności wybranej klasy postaci. Czyli - jest co robić. Nie brak również okazji do walki z innymi graczami (PvP), walki z potworami w podziemiach oraz mnóstwa okazji do relaksu - w tym żeglowania oraz hodowania zwierzaków. Polecamy zarówno młodszym, jak i starszym.

GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana (Windows, Xbox One, PlayStation 4, Android, iOS)

Tytuł ten pokazuje, że do zabawy online ie potrzebujemy dziesiątków przeciwników. GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana to produkcja stworzona na fali popularności gier z serii Wiedźmin. Gracz dysponuje talią kart, które rozkłada w dwóch rzędach - pierwszy to ataki wręcz, drugi - dystansowe. Karty mogą przynależeć do jednego z pięciu stronnictw znanych ze świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Są wśród nich także główne postaci sagi, z Geraltem na czele. Zabawa nie jest skomplikowana, jednak ogrom dawanych możliwości sprawia, że można z tym tytule po prostu przepaść na długie godziny.

Neverwinter (Windows, Xbox One, PlayStation 4)

Neverwinter to dynamiczna gra RPG, osadzona w doskonale znanych graczom realiach Dungeons & Dragons. mamy tu bezpieczne miasta i niebezpieczne pustkowia, ruiny, podziemia i inne lokalizacje, w których można pokazać swą wyższość nad przeciwnikami. Są nimi zarówno potwory kierowane przez SI, jak i inni gracze. Rozgrywka odbywa się w grupach poszukiwaczy przygód, liczących sobie po pięć postaci. Ponieważ każdy gracz może rozwijać jedną z pięciu profesji, można zbierać grupy zróżnicowane, jak i dopasowane do konkretnej misji (np. sami wojownicy przy polowaniu na groźne potwory). Ogólnie - jest klimat.

EVE Online (Windows, Xbox One, PlayStation 4)

Na koniec kolejna propozycja w klimatach science-fiction. EVE Online znajduje się na rynku od wielu lat (debiut: 2003) i od tego czasu skupiła się wokół gry duża społeczność. Uprzedzam jednak od razu - nie jest to produkcja dla każdego. Nie ma tu tak dynamicznej akcji, jak w pozostałych dziewięciu produkcjach, jednak jest za to znacznie większa liczba możliwości - można handlować, skupić się na wydobywaniu minerałów lub podjąć drogę najemnika i brać udział w różnego rodzaju misjach militarnych. W zabawie regularnie pojawiają się wydarzenia, nowe misje oraz wyzwania, dzięki czemu nie ma czasu na nudę.

Liczba darmowych gier multiplayer nie kończy się oczywiście na pokazanej dziesiątce. Naszym zdaniem te właśnie tytuły są obecnie najciekawsze na rynku, ale jeśli masz swoje propozycje - dodawaj je śmiało w komentarzach.