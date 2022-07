Dungeons & Dragons na zwiastunie. Jest na co czekać

Na Lochy i Smoki poczekamy jeszcze do marca przyszłego roku, lecz już teraz twórcy zaprezentowali zwiastun. Z tego, co możemy zobaczyć, będzie naprawdę dużo... lochów i smoków.

Każdy nerd powinien już teraz rezerwować sobie czas 3 marca 2023 roku. To właśnie wtedy na duże ekrany trafi Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Chociaż do oficjalnej premiery jeszcze ponad pół roku, twórcy filmu udostępnili zwiastun z okazji wydarzenia San Diego Comic-Con. Pokazane sceny potrafią się drastycznie różnić, niektóre wyglądają jak z poważnego filmu fantasy, a inne z komedii akcji. Jedno jest pewne, będzie dużo lochów i przynajmniej jeden smok.

Zwiastun, na którym dzieje się zbyt wiele

Na razie niewiele wiadomo o fabule produkcji Dungeons & Dragons. Ma się ona skupiać wokół drużyny, która zobowiązała się do kradzieży bardzo wartościowego przedmiotu. Zaprezentowany zwiastun jest wypełniony akcją aż po brzegi. Możemy na nim zobaczyć czary, smoki, sceny pościgu i walną bitwę. Prezentuje się to niezwykle obiecująco.

The party’s just getting started. ⚔️ Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves is coming to theatres March 2023. #DnDMovie pic.twitter.com/hRnS20aeXu — DnDMovie (@DnDMovie) July 21, 2022

Niezdecydowanych może zachęcić do oglądnięcia imponująca, gwiazdorska obsada. W filmie pojawi się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, Chloe Coleman i Hugh Grant. Jest to kolejny raz, gdy do popkultury przedostaje się Dungeons & Dragons. Wcześniej o grze zrobiło się głośno wraz z serialem Stranger Things, którego pierwszy sezon kręcił się właśnie wokół tej gry.

