Nie tylko dla kobiet - najciekawsze książki polskich autorek

Polecamy najciekawsze książki polskich autorek. Pasjonujące powieści nie tylko dla kobiet!

Akcja #czytamyautorki!

Dzień Kobiet za nami, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by przedstawiać wam niezwykłe autorki tak często, jak to tylko możliwe! Ostatnio otaczają mnie historie pisane przez wyjątkowe kobiety i bardzo mi takie książkowe towarzystwo odpowiada. Mam nadzieję, że tak jak mnie zainspirują was nie tylko silne bohaterki, o których uwielbiamy czytać, ale także niesamowite osoby, które je stworzyły!

Danuta Marć „Consilio”



Dokumenty zostały spisane w języku rosyjskim, do których dołączono szkice tajemniczej maszyny. Ampułka ze śmiertelną dawką cyjanku i krakowska policja kryminalna próbująca dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Tak rozpoczyna się mroczna opowieść, która przenosi czytelnika w alchemiczny świat medycyny lat 20. XX wieku.

Danutę Marć cechuje umiejętność tworzenia drobnych szczegółów narracyjnych składających się na mroczny thriller, którego nie da się odłożyć nawet przez chwilę. Czytelnik z każdą stroną zagłębia się w świat przerażających tajemnic i wstrząsających wydarzeń mających miejsce w ciemnych zakątkach Krakowa. Autorce do samego końca udało się utrzymać narastające napięcie, mając w zanadrzu kilka prawdziwych niespodzianek. Niezapomniana jest również sceneria powieści – prosektorium, słoje z ludzkimi narządami zanurzone w formalinie, podziemne sale służące do przeprowadzania medycznych eksperymentów. Czytelnik nieraz odczuje niepokój związany z niewiedzą, co wydarzy się dalej.

Niezależnie od tego, czy „Consilio” potraktujemy jako powieść historyczną, thriller medyczny, czy powieść grozy z elementami retro kryminału, narracja prowadzi do jednego fundamentalnego pytania: co to znaczy być człowiekiem? Czy w imię nauki i rozwoju medycyny mamy prawo stawać się doktorami Frankensteinami? „Consilio” jest książką niesamowitą. Z jednej strony śledzimy grupę krakowskich funkcjonariuszy próbujących rozwikłać zagadkę makabrycznych zgonów. Z drugiej zaś powieści sprawiła, że zaczęłam rozmyślać nad granicami stawianymi przez filozofów i naukowców. Doktora Jekylla, doktora Moreau i innych nieposkromionych literackich naukowców łączy jedno: wszyscy kwestionowali ustanowione prawo i przekraczali nienaruszalne granice.

Diana Brzezińska „Nie dopniesz swego”



„Nie dopniesz swego” to mocny kryminał z bardzo wyrazistymi bohaterami, którzy potrafią zajść czytelnikowi za skórę. Akcja powieści pędzi jak granatowa honda prokurator Gabrieli Sawickiej, bohaterki nowego cyklu kryminalnego, na którego czekałam z wypiekami na twarzy. Kobieta rozpoczyna nowy etap w swoim życiu w Szczecinie. Nie spodziewa się jednak, że na jej drodze stanie Alina Madura-Zajączkowska, również uszczypliwa i dumna, co nasza bohaterka.

Kiedy prawo i oficjalne rozwiązania nie przynoszą Gabrieli satysfakcji, decyduje się ona na podjęcie kilku ryzykownych kroków, by na własną rękę rozwiązać sprawę śmierci Adama Zajączkowskiego. Jestem fanką narracji Diany Brzezińskiej, szczególnie gdy przenosi ona czytelników na salę sądową. Zarówno Gabriela, jak i Alina są kobietami silnymi, zdeterminowanymi, by osiągnąć swój cel bez względu na konsekwencję. Zdecydowanie czekam na kolejną część i coś czuję, że będzie ona jak bomba z opóźnionym zapłonem!

Anna Maria Wybraniec „Wilgość”



Fanów krótkiej formy zachęcam do sięgnięcia po opowiadania grozy Anny Marii Wybraniec. Czytelnicy będą zaskoczeni ostrym doborem słów i surową formą, która niepokoi tym, co nieznane i nieodkryte.

„Wilgość” to domena rzeczy – zdawałoby się – znanych i zwykłych, ale siłą tej prozy jest jej nieoczywistość. Źródłem zagrożenia nie jest tu typowa dla horroru zewnętrzna siła, lecz coś, z czym bohaterowie mają do czynienia na co dzień, coś z ich świata lub wnętrza. Koszmary, z jakimi muszą się mierzyć, choć rodzą się w ich głowach, są osadzone we współczesnej polskiej rzeczywistości.

Opowiadania z tego tomu tworzą uniwersalną opowieść o człowieku nieprzystosowanym do świata, w którym przyszło mu żyć, i o rozpaczliwych próbach mierzenia się z nim.

Anna Maria Wybraniec to pochodząca ze Śląska mistrzyni małej formy, autorka zbioru opowiadań „Niebo, ptaki i robaki” oraz współtwórczyni licznych antologii, m.in. „Grobowiec. Zaraza”.

Sabina Jakubowska „Akuszerki”



„Akuszerki” to najnowsza powieść Sabiny Jakubowskiej, która porusza najwrażliwsze struny serca, angażując czytelnika w śledzenie losów kobiet, które poświęciły swoje życie dla tych dopiero co narodzonych istnień. To powieść, która porusza, a zarazem przeraża tak, jak tylko potrafią to zrobić najczulsze narracje.

11 stycznia 1885, Jadowniki, wieś w powiecie Brzeskim. Młoda Franciszka przy pomocy przybranej matki rodzi swojego syna, Dawida, który żyje zaledwie kilka chwil. Ponieważ kobieta jest w stanie karmić piersią, znajduje zatrudnienie jako mamka. Po niedługim czasie decyduje się, by pójść tą samą drogą, co bliska jej sercu akuszerka i rozpoczyna naukę w szkole dla położnych.

Tytułowe akuszerki dojrzewają wraz z rozwojem medycyny, zachowując przy tym mądrość pokoleń i serce do bycia tam, gdzie inni niekoniecznie chcieliby pójść. Autorka niewątpliwie czerpie ze swojego doświadczenia, wychodzi jednak dużo dalej poza to, co możemy znać. Z surowością nakreśla bohaterów swojej powieści, a wraz z nimi kolejne linie pokoleń, które magicznie tworzą krąg życia i śmierci. Autorka jest bardzo dokładna w tworzeniu opisów i dialogów, używa małopolskiego dialektu, przytacza to, co było ważne dla ówczesnych mieszkańców. Bardzo podobało mi się wykorzystanie przez autorkę fragmentów informacji medycznych z tamtego okresu, jak i osobistych zeszytów prababki autorki z 1886 roku. Bardzo ciekawa historia!

A wy? Macie jakieś ulubione autorki, po których książki sięgacie w ciemno? Dajcie znać!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy"

