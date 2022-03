Miłość, prawda i poświęcenie – książki o najważniejszych wartościach

Jakie książki o miłości, prawdzie i poświęceniu warto przeczytać? Polecamy najlepsze tytuły o tym, co w życiu naprawdę ważne.

Jeśli poprosisz mnie, bym wymieniła ulubioną książkę z motywem miłości, odwagi i poświęcenia, raczej nie uzyskasz prostej odpowiedzi. Każdego roku lista tytułów, które mnie inspirują i dodają otuchy, konsekwentnie się wydłuża. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak na bieżąco informować was o moich odkryciach. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem literatury faktu, powieści obyczajowych, czy w ogóle nieczęsto sięgasz po tego typu tytuły, zatrzymaj się dzisiaj przy każdym z nich, może akurat coś w padnie ci w oko i w serce 😊

Olga Kordys-Kozierowska „Miłość to czasownik. Jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej. I na większym luzie”

Słowo piękna rzecz, ale tylko wtedy, gdy jest prawdziwe i płynie z serca.



Lubię książki czułe i wrażliwe, w których nasze emocje są przedstawione z wielką wyrozumiałością i empatią. Takim właśnie tytułem jest „Miłość to czasownik. Jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej. I na większym luzie”. Olga Kordys-Kozierowska, dziennikarka i działaczka społeczna, bierze czytelnika na gorącą herbatę (albo czekoladę!) i zaczyna opowiadać o miłości. I to jak! Autorka szkicuje portret miłości, która potrzebuje zrozumienia, wysłuchania, działania, ciepłych słów i drobnych gestów.

„Miłość to czasownik” to poradnik dla każdego niezależnie od statusu związku, płci i wieku. Otrzymujemy w nim szereg ciekawy anegdot i porad, które pozwolą stworzyć silną relację mogącą przetrwać każdą burzę. Autorka nie przybiera jednak twarzy teoretyka, ale wpuszcza czytelnika do swojego domu, by pokazać praktycznie, jakie oblicza przyjmuje miłość. Przytaczane przykłady są miejscami zabawne i pozwalające spojrzeć na niektóre zagadnienia z przymrużeniem oka.

Henry Mance „Jak kochać zwierzęta w świecie człowieka”

Czy jakikolwiek inny gatunek trzyma inne gatunki w niewoli?



Henry Mance decyduje się dokładnie zbadać interakcje międzygatunkowe, by stworzyć portret planety dzielonej między ludzi i zwierzęta. Zagłębia się w dylematy związane z konsumpcjonizmem i rozrywką, które wykorzystują zwierzęta dla satysfakcji i przyjemności ludzi. Do swoich badań angażuje rolników, filozofów i aktywistów, którym oddaje głos i pokazuje ich punkt widzenia. Zakłada kombinezon, by wejść do rzeźni, zobaczyć wszystko na własne oczy. Nie boi się wskoczyć do błota, czy spróbować swoich sił w hodowli świń. Henry chciał przede wszystkim poruszyć temat ogólnoświatowego okrucieństwa wobec zwierząt i posłużyć się swoimi badania jako ostatni sygnał ostrzegawczy.

Głównym problemem przedstawionym w książce jest hipokryzja, z jaką ludzie podchodzą do zwierząt. Kochają swoich pupili, nagrywają je, kupują przysmaki, jednocześnie przymykając oko na cierpienie zwierząt w hodowli przemysłowej czy w rybołówstwie. „Jak kochać zwierzęta” to książka, która otwiera oczy i pozwala jeszcze mocniej przyjrzeć się, w jaki sposób kategoryzujemy zwierzęta, przyczyniając się do ich wyginięcia, a co za tym idzie, jesteśmy odpowiedzialni za zmiany, jakie następują w świecie.

Podoba mi się, w jaki sposób autor przedstawia swoje tezy. Z jednej strony widać ogrom pracy włożonej w zagłębienie się w temat sytuacji zwierząt na świecie, z drugiej strony nie brakuje anegdot przedstawionych z odrobiną humoru podanych w przystępny dla czytelnika sposób. Wierzę w misję autora i podzielam jego zainteresowanie tym tematem.

Aneta Krasińska „Nauczycielka z getta”



Łódź, 1939 rok. Młoda nauczycielka Laura Kozłowska z radością wyczekuje ślubu ze swoim ukochanym, Dawidem Lewiatanem. Kobieta planuje przyszłość z nadzieją i ufnością, że będzie im dane spędzić razem życie w pokoju i szczęściu. Młodzi nie wiedzą jednak, że lada chwila wojska Hitlera wejdą do Polski, a armia Wehrmachtu zdobędą Łódź, który od tego czasu przynależeć będzie do Rzeszy.

„Nauczycielka z getta” to opowieść o niezwykłej cenie, której nie płacą martwi, ale ci, którzy pozostali przy życiu. Opowieść ta oferuje czytelnikowi autentyczny wgląd w serca i umysły bohaterów, którzy zmuszeni są podjąć najtrudniejsze dla nich decyzje. Zmagania Laury i Dawida prowadzą czytelnika w miejsca pełne żalu i smutku, pokazują jednak, że wciąż pozostają na tym świecie wartości takie jak odwaga, pragnienie czynienia dobra, misja, pomoc innym kosztem własnej wygody. Wobec realności nadchodzącej śmierci i wszechobecnego zniszczenia podjęte przez Laurę zadanie nabierze niezwykłego znaczenia. Postanowi ona dać dzieciom namiastkę normalności, tak brutalnie wyrwanej im przez wojnę.

Za weryfikacje przedstawionych wydarzeń historycznych odpowiadał W kontekście przedstawionych wydarzeń historycznym jest niezwykłe ważna weryfikacja powieści dr Adam Sitarka z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego.

Agnieszka Jeż „Dziewczyna z Woli”

Czy jednak można kogoś zabić, nie zabijając w sobie człowieka?



Ostatnio otaczają mnie historie z odważnymi bohaterkami, które gotowe są zapłacić najwyższą cenę, by chronić to, co kochają. Bardzo mi takie książkowe towarzystwo odpowiada! Główna bohaterka powieści, Barbara Leoniewska, podczas drugiej wojny światowej decyduje się na heroiczny akt odwagi, działając w konspiracji polskiego ruchu oporu. Konsekwencje tej decyzji będą towarzyszyć bohaterce do samego końca jej życia, a jej losy zostaną odkryte dopiero przez jej potomków.

Czytając najnowszą powieść Agnieszki Jeż, odczuwałam smutek, zdając sobie sprawę, jak początki miłości wielu osób zbiegały się z pochłaniającą miliony istnień ludzkich drugą wojną światową. Bohaterowie tej powieści są zmuszeni zmierzyć się zupełnie innym scenariuszem, a ich pragnienia i marzenia muszą zejść na dalszy plan. Relacja głównej bohaterki jest najmocniejszym punktem całej powieści. W prowadzonej narracji możemy odkryć jej przemyślenia, wahania i niepewności. Podczas wojny bohaterka decyduje się na opisywanie swojej sytuacji w intymnych notatkach, a czytelnik otrzymuje pełny, aczkolwiek bardzo osobisty, obraz walczącej Polski. Bardzo mi się ten zabieg podobał.

„Dziewczyna z Woli” to historia o odwadze i harcie ducha. To jedna z tych historii, które budzą w nas wrażliwość, przypominają te wszystkie niewypowiedziane świadectwa, które nie miały szansy zostać odkryte.

Pamiętajcie, że tytuły poruszające tematykę miłości często mają o wiele więcej do zaoferowania, niż myślimy. Warto dać im szansę! Jestem ciekawa, co nowego pojawiło się w tym czasie na waszych półkach i co moglibyście tym razem polecić do czytania na weekend mi!

