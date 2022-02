Nowości na półce - co czytać w ten weekend?

Które spośród nowości książkowych warto przeczytać w ten weekend? Polecamy najciekawsze pozycje!

Początek nowego roku zawsze zaskakuje mnie pozytywnie pod względem nowości czytelniczych. Po podsumowaniu zeszłorocznych ulubieńców książkowych lubię spoglądać na premiery książkowe zastanawiając się, która książka zachwyci mnie w tym roku najbardziej. W styczniu na mojej półce pojawiły się same wciągające tytuły, którymi chcę się z wami podzielić! Myślę, że jedna z tych propozycji znajdzie się w topce najciekawszych książek 2022 roku. Jestem ciekawa, czy zgadniecie która 😊

Robert McCammon „Zew nocnego ptaka”



„Zew nocnego ptaka” to fenomenalna historia z elementami kryminału i grozy, ze świetnie rozbudowanymi bohaterami. Akcja powieści toczy się na przełomie XVI i XVII wieku w fikcyjnym miasteczku Fount Royal w Południowej Karolinie. Fabuła skupia się na tropieniu Rachel Howarth, podejrzanej o zamordowanie miejskiego duchownego, pastora Grove'a i jej własnego męża, Daniela. Burmistrz miasta naciska na szybką egzekucję – nie ma nic skuteczniejszego, by uspokoić burzliwe nastroje mieszkańców, niż spalić kobietę na stosie.

Mroczna akcja zdecydowanie utrzyma uwagę czytelnika do samego końca, mimo że powieść liczy sobie ponad 900 stron! To, co zdecydowanie wyróżnia tę historię jest fakt, że autor przedstawił klimat małego miasteczka na przełomie wieków ze wszystkimi brudnymi, zarazem fascynującymi szczegółami. Nastrój epoki kolonialnej z szorstkimi warunkami życia i wszechobecnymi tajemnicami z udziela się czytelnikowi od pierwszej strony.

Anachronizmy, niezwykły styl w połączeniu z mroczną, historyczną fabułą wyciągają na światło dzienne siedem grzechów głównych mieszkańców. Chciwość, pycha czy gniew obnażają niewłaściwe motywy, paranoję mieszkańców i strach przed tym, co nieznane. Zdecydowanie czekam na kontynuację tej historii.

Anthony Horowitz „Morderstwa w Somerset”, „Morderstwa w Suffolk”



Anthony Horowitz jest jednym z najbardziej popularnych pisarzy w Wielkiej Brytanii, a także twórcą scenariuszy do seriali telewizyjnych. Po przeczytaniu książek „Morderstwa w Somerset” i najnowszej, premierowej powieści „Morderstwa w Suffolk” w ogóle nie dziwi mnie popularność autora!

„Morderstwa w Somerset” to zadziwiająca… książka w książce! Na kartach tej opowieści, będącej prawdziwym hołdem w kierunku wielkich pisarzy kryminałów, czytamy o dziewiątej powieści Alana Conweya, który oddaje swoje najnowsze dzieło redaktorce, Susan Ryeland. Niespodziewane samobójstwo pisarza zbiega się z brakiem kilku rozdziałów, których odnalezienie stanie się kluczem w ustaleniu, co naprawdę się stało z pisarzem.

„Morderstwa w Suffok” opowiada o dalszych losach niezwykłej redaktorki, która powraca w wielkim stylu! Tym razem pewne małżeństwo proponuje jej spore wynagrodzenie za pomoc w odnalezieniu ich córki, Cecily. Przed zniknięciem, dziewczyna przeczytała kryminał nieżyjącego pisarza Alana Conweya, co może sugerować, że przestudiowanie książki, nad którą pracowała redaktorka, może przynieść rozwiązanie zagadki.

Najbardziej podoba mi się sposób, w jaki Anthony Horowitz umieszcza większe fragmenty powieści w powieści. Kiedy czytelnik myśli, że już odkrył tajemnicę, autor zwinnie wplątuje nas w kolejną zagadkę do rozwiązania. Im bardziej oczywista wskazówka, tym trudniej jest nam ją znaleźć. Polecam!

Maciej Liziniewicz „Ciemnia”



Inżynier Wiktor Turno, pracownik fabryki garbarskiej doświadcza społecznego wykluczenia z powodu samobójczej śmierci jego narzeczonej, Alicji Drohomirskiej. Z tego samego powodu zmuszony jest opuścić miejsce swojego zamieszkania i wyjeżdża do niewielkiej miejscowości pod Kielcami. Wiele lat później w przededniu powstania warszawskiego mężczyzna będzie wspominać lata swojej młodości, spisków i mrocznych losów mieszkańców Zasławic u schyłku XIX wieku.

Margrabina Bieloszyńska, posiadająca majątek i ziemie, uwodzi wdziękiem i władzą (również nad mężczyznami), którą posiada. Bohaterowie, których poznajemy w powieści są intrygujący, fabuła hipnotyzuje i sprawia, że zostajemy wciągnięci w wir tajemniczych śmierci, niewyjaśnionych zagadek, a wszystko to w towarzystwie tytułowej ciemni.

To powieść, którą z jednej strony czyta się jak dobry kryminał, z drugiej jak historię przygodową z kilkoma gorzkimi elementami dotyczącymi historii, dramatów ludzkich i namiętnościach, które jak pożar mogą strawić wszystko na swojej drodze.

Z jaką książką rozpoczęliście ten rok? Jestem ciekawa, co nowego znalazło się na waszej półce!

Zobacz: Książka zamiast kwiatka! Idealne powieści na Walentynki

Zobacz: Małe książki o wielkich ideach! Najlepsze tytuły popularnonaukowe

Zobacz: Koszmary i koszmarki – takiej grozy jeszcze nie czytaliście!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy"

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, własne, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne