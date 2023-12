Na święta telewizję internetową Televio wypróbujesz za 1 zł, na kolejne 3 miesiące dostaniesz 50% zniżkę

Televio przygotowało wyjątkową promocję na święta dla nowych użytkowników. Teraz telewizję internetową z nowoczesnymi funkcjami można subskrybować z 50% zniżką na trzy miesiące. Co więcej, pakiet BASIC kupisz już za 1 zł za pierwszy miesiąc.

Każda rodzina ma swoje unikalne tradycje świąteczne, ale jest jeden zwyczaj, który prawdopodobnie łączy nas wszystkich. Mówimy oczywiście o wspólnym spotkaniu w salonie przed telewizorem. Większość z nas lubi usiąść razem z bliskimi i oglądać filmy, seriale czy sport, szczególnie zimą. Wiele osób nie wyobraża sobie tego czasu bez Kevina czy skoków narciarskich. Z tego względu telewizja internetowa Televioprzygotowała promocję na koniec roku, która daje dostęp do ulubionej rozrywki w atrakcyjnej cenie.

Nowi użytkownicy mogą teraz subskrybować jeden z podstawowych pakietów BASIC, FAMILY lub PREMIUM ze zniżką 50% na trzy pierwsze miesiące. Telewizję można też wypróbować za 1 zł za pierwszy miesiąc, wybierając pakiet BASIC.

Świąteczny film, bajka i skoki, czyli telewizja na święta dla całej rodziny

Zima to czas, który często spędzamy przed telewizorem. Gdy za oknem mróz lubimy ogrzewać się pod miękkim kocem, popijając herbatę. Szczególnie wieczorami, kiedy na zewnątrz jest już ciemno. Sięgamy wtedy po dobry film lub serial, który umili nam ten czas.

W grudniu zdecydowanie wybieramy świąteczne komedie, a tych nie zabraknie w telewizji internetowej Televio. Dostępne w usłudze podstawowe polskie kanały TV to gwarancja najpopularniejszych gwiazdkowych hitów. Jak co roku czołowe stacje, czyli Polsat, TVN czy TVP 1 pokażą świąteczne klasyki, takie jak „Kevin sam w domu” i „To tylko miłość”. Nie zabraknie też innych propozycji. W rodzinnym gronie będziemy mogli zobaczyć „Miłość jest wszystkim” lub „Rodzinny dom wariatów”.

Świąteczny film to obowiązkowa pozycja także w ramówce innych stacji dostępnych w Televio. Platforma udostępnia do 120 kanałów w tym także te o tematyce filmowej jak FilmBox, FX Comedy lub AXN. Na antenie wielu z nich można oglądać świąteczne filmy romantyczne, idealnie wprowadzające w bożonarodzeniowy nastrój w tym np. film „Holiday”. Warto również sprawdzić przygotowaną przez Televio sekcję rekomendowanych tytułów, aby szybko odnaleźć coś do wspólnego oglądania.

Najmłodsi widzowie też mają z czego wybierać. Podczas przerwy świątecznej kanały TV będą oferować filmy świąteczne dla dzieci, filmy familijne i filmy animowane w tym „Ekspres polarny”, „Artur ratuje Gwiazdkę” lub „Grinch”. Jeżeli to nie wystarczy, Televio oferuje najpopularniejsze kanały TV dla dzieci, takie jak Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Duck TV, CBeebies i inne.

Nie zapominajmy, że święta i ferie to również gorący sezon sportów zimowych, a wspólne kibicowanie podczas Pucharu Świata to też już polska tradycja. W Televio możemy śledzić skoki narciarskie na żywo na kanałach TVN i TVP 1, które są dostępne w pakiecie BASIC już za 1 zł za pierwszy miesiąc. A będzie co oglądać, bo 22 grudnia czekają nas Mistrzostwa Polski w Zakopanem, a już 12 stycznia Puchar Świata w Wiśle.

Oglądaj na dowolnym urządzeniu razem lub osobno

Z pewnością jest co oglądać w zimie, ale jak to pogodzić z resztą domowników? Czasami audycje transmitowane są w tym samym czasie, a każdy ma ochotę na coś innego. Ktoś chce obejrzeć skoki narciarskie, ktoś zrelaksować się z filmem świątecznym, a ktoś pośmiać przy bajce. Televio przychodzi z rozwiązaniem.

Jedną z największych korzyści oglądania telewizji przez internet jest jej dostępność na wielu urządzeniach. To właśnie ta zaleta pozwala dzielić się ulubioną rozrywką z całą rodziną. Programy TV możemy oglądać na kilku ekranach w tym samym momencie. Televio pozwala jednocześnie korzystać na dwóch telewizorach (z możliwością rozszerzenia o trzeci ekran) i dodatkowych urządzeniach typu telefon, tablet czy komputer.

Dostępność telewizji na urządzeniach mobilnych i w laptopach sprawia, że ulubione kanały można zabrać dosłownie wszędzie, nawet na wyjazd zimowy w góry. Televio działa w Polsce i całej UE. Aplikacje telewizyjne są dostępne do pobrania na telefony i tablety z systemem Android lub iOS. Usługa działa też w przeglądarkach bezpośrednio na stronie platformy.

Poza możliwością odtwarzania na wielu ekranach jednocześnie Televio pozwala też tworzyć osobne profile użytkowników. Dzięki temu każdy domownik może dostosować telewizję do własnych potrzeb. Można to zrobić na kilka sposobów, na przykład dodając filmy i seriale do ulubionych lub zmieniając kolejność kanałów.

To Ty decydujesz, co i kiedy oglądasz

Mówiąc o telewizji przez internet, nie możemy zapominać o kluczowej zalecie, zmieniającej całkowicie nasze przyzwyczajenia i nawyki oglądania. Telewizja internetowaposiada zaawansowane funkcje, dzięki którym odtwarzamy, co chcemy i kiedy chcemy. Wybrane kanały telewizyjnemożna przewijać do 7 dni wstecz, a większość programów TV nagrywać bezpośrednio w aplikacji. W Televio na własne nagrania przeznaczono do 120 godzin.

Taka swoboda sprawia, że telewizję dostosowujemy bezpośrednio do indywidualnych potrzeb. Transmisje możemy zatrzymać, kiedy tylko potrzebujemy przerwy. Nie musimy też śpieszyć się na ulubiony serial, bo istnieje opcja, aby go nagrać lub włączyć od początku. A to wszystko w atrakcyjnej cenie.

Televio przygotowało na koniec roku specjalną promocję dla nowych użytkowników. Telewizja internetowa oferuje wszystkie pakiety podstawowe z 50% zniżką na 3 pierwsze miesiące subskrypcji. Do wyboru są trzy opcje:

BASIC – 54 kanały TV na próbę za 1 zł za pierwszy miesiąc, kolejne 3 miesiące za 4,90 zł za miesiąc, a później 9,90 zł za miesiąc.

FAMILY – 89 kanałów TV za 14,90 zł za miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, później 29,90 zł miesięcznie.

PREMIUM – 107 kanałów TV za 19,90 zł za miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, później 39,90 zł miesięcznie.

Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych kosztów.

