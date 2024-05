Heyah zwija taryfy - 20 maja przełomową datą

Użytkownikom planów Nowa Heyah i Taryfy Pakietowej w Heyah na kartę został już tylko tydzień na podjęcie decyzji. Inaczej zrobi to za nich operator.

T-Mobile morduje stare plany taryfowe Heyah na kartę — zostanie tylko jeden

Pamiętacie Heyah? Tę tajemniczą markę, która pojawiła się na rynku jako niby w pełni niezależna, by nie doszło do zaostrzenia konkurencji przez podmiot niezależny od wielkiej trójki? Marka należąca do T-Mobile ma już ponad 20 lat i madżentowa sieć postanowiła ją uporządkować. Z oferty znikają Nowa Heyah i Taryfa Pakietowej w Heyah na kartę, zostaje jedynie taryfa Dniówka z opłatą cykliczną od 30 zł miesięcznie (no limit i 10 GB transferu).

Klienci mogą teraz przejść samodzielnie na Dniówkę lub poczekać do 21 maja, gdy operator zmieni taryfę za nich. Jeśli masz jeden ze starszych planów Heyah migracji możesz dokonać szybkim kodem *100*812# lub bezpośrednio aktywując jeden z poniższych pakietów cyklicznych:

Po zmianie taryfy, jeśli klient nie zdecyduje się na żaden z pakietów cyklicznych, będzie rozliczany według następującego taryfikatora:

- 0,59 zł za minutę krajowego połączenia głosowego

- 0,39 zł za pojedynczy SMS,

- 0,59 zł za pojedynczy MMS,

- 0,39 zł za 1 MB transmisji internetowej.

Promocja na przeniesienie

Na otarcie łez klienci, którzy zmienią swoją taryfę mogą otrzymać darmowy pakiet 100 GB ważny przez 100 dni. Bonus jest przyznawany natychmiast po zmianie taryfy, a promocja obowiązuje do 30 listopada, więc to być może dobry moment na aktywację starych starterów z taryfami Nowa Heyah i Taryfa Pakietowa.

Stan przyznanego bonusu sprawdzić można w aplikacji Moja Heyah, kodem ekspresowym *160*100# lub SMS-em o treści STATUS wysłanym na numer 80285.

