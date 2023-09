Xiaomi Master Class – rusza nowy sezon warsztatów fotograficznych

Xiaomi uruchamia nowy sezon warsztatów fotograficznych Master Class, wspieranych przez firmę Leica. Nowy cykl, tym razem zatytułowany „Rediscover”, czyli „Odkryj na nowo”, to okazja dla entuzjastów fotografii do doskonalenia swoich umiejętności poprzez różnorodne kursy online, jak i offline.

Xiaomi Master Class ma na celu zainspirowanie entuzjastów fotografii do twórczego rozwoju. Warsztaty zaprojektowane zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych fotografów, oferują inkluzywną i interaktywną platformę do rozwijania umiejętności fotograficznych. W czerwcu 2023 roku Xiaomi oficjalnie ogłosiło współpracę z marką Leica w ramach tego programu.

Od tego czasu przeprowadzono dwa udane sezony z udziałem instruktorów Akademii Leica, Eolo Perfido (fotografia czarno-biała) i Dominica Nahra (fotografia dokumentalna). Kursy umożliwiły globalnej społeczności doskonalenie umiejętności fotograficznych i wykorzystanie możliwości obrazowania marki Leica w smartfonach Xiaomi.

Nowy sezon zbiega się z premierą serii Xiaomi 13T, przynosząc autentyczność i blask Leica szerszej publiczności. Dzięki tematowi „Odkryj na nowo”, Xiaomi Master Class ma pomóc użytkownikom odnaleźć piękno w ich codziennym życiu i uchwycić „arcydzieła w zasięgu wzroku” za pomocą nowych telefonów.

Od 1 października 2023 roku Xiaomi Master Class przeprowadzi serię praktycznych kursów w kilku niemieckich miastach, w tym w Berlinie, Hamburgu, Frankfurcie, Stuttgarcie i Monachium, zarówno online, jak i offline. Prowadzone przez Siegfrieda Hansena, znanego instruktora Akademii Leica, kursy te są otwarte dla lokalnych uczestników, którzy mają możliwość zanurzenia się w świecie profesjonalnej fotografii. Siegfried, wybitny fotograf słynący z urzekającej fotografii ulicznej, poprowadzi uczestników przez swój sprawdzony w terenie system fotograficzny i know-how stojący za jego imponującymi pracami.

Odkrywcza podróż nie kończy się jednak w Niemczech. Zostanie ona rozszerzona na Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię i inne kraje, a do kursów online i offline dołączą kolejni profesjonalni fotografowie. Najnowszy sezon warsztatów „Xiaomi Master Class Supported by Leica” będzie dostępny za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej i mediów społecznościowych, umożliwiając entuzjastom fotografii na całym świecie naukę we własnym tempie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi