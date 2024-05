Polacy dostają dziwne SMS-y. Wyjaśniamy

Sięgasz po telefon i widzisz wspaniałą wiadomość: przyznano Ci sporą sumę pieniędzy za nic! Zanim zaczniesz planować, na co je wydasz, musisz wiedzieć, że to paskudna pułapka.

SMS z wirtualnego kasyna

Jedyne, co musisz zrobić, to potwierdzić numer telefonu, wypełniając formularz pod linkiem? Nie rób tego. Nie czeka na Ciebie żadna wygrana, a postępując zgodnie z instrukcjami, narazisz się na poważne nieprzyjemności.

Łącze w SMS-ie prowadzi do strony udającej kasyno online, co jest dość kuszące dla wielu osób – nie ma to, jak wygrać sporą sumę nie wychodząc z domu, prawda? Przy czym witryna może wymagać wpłacenia depozytu, zanim uzyskasz dostęp do obiecanych środków. I tu ma miejsce sedno oszustwa, czyli prośba o podanie danych karty płatniczej w celu „weryfikacji tożsamości” gracza.

Jeśli podasz tam informacje o swojej karcie, trafią one w ręce przestępców. Możliwe, że nie od razu z konta znikną większe sumy, ale lepiej tego nie sprawdzać. Oszuści mogą wykorzystać te dane, by uruchomić płatną subskrypcję lub wykorzystać do innych celów.

Oszczędności będą zagrożone, a wpłaconych pieniędzy nigdy nie odzyskasz

– informuje Karolina Kmak, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.

Jeśli jest już za późno i Ty lub ktoś z Twoich bliskich podał dane na takiej stronie, nie ma czasu do stracenia. Kartę należy zastrzec, by nikt nie mógł z niej skorzystać. Możesz to zrobić w aplikacji mobilnej swojego banku lub na infolinii.

Zobacz: Znikły ci pieniądze z konta? mBank radzi, co robić

Zachowaj czujność i chroń swoje dane. Jeśli dostaniesz SMS obiecujący złote góry, nie daj się ponieść emocjom. Jeśli masz w skrzynce odbiorczej taki lub podobny SMS, warto przesłać go pod numer 8080, by zajęli się nim specjaliści. W ten sposób pomożesz też innym osobom, którym zagrażają podobne oszustwa.

Nie igraj losem i… z prawem

Przy okazji warto przypomnieć, że w Polsce jedynym legalny kasynem online jest Total Casino, którego właścicielem jest Totalizator Sportowy. Dodatkowo uczestnictwo w zagranicznych grach hazardowych jest przestępstwem. Tym bardziej nie warto ryzykować w podobnych sytuacjach.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CyberRescueme

Źródło tekstu: CyberRescueme, własne