Android będzie bezpieczniejszy. Google wprowadza ważną zmianę

Google wkłada dużo pracy w to, by Android 13 był najbezpieczniejszą wersją systemu, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Jednym z kroków w tym kierunku ma być zablokowanie złośliwym aplikacjom dostępu do jednej z kluczowych funkcji: ułatwień dostępu.

Konkretnie zostanie on zablokowany wszystkim aplikacjom, które nie pochodzą bezpośrednio ze Sklepu Play lub innych oficjalnych sklepów, tylko pobrane zostały z innych źródeł. Ma to rozwiązać problem, który trapi Androida od wielu lat.

A problem jest dość poważny, bo i ułatwienia dostępu są funkcją newralgiczną. W założeniach jest to zestaw narzędzi, które mają ułatwić korzystanie z telefonu osobom niepełnosprawnym. Dają one jednak wyjątkowo szeroki zakres kontroli nad urządzeniem, co wielu programistów wykorzystywało, by obejść niektóre ograniczenia systemu bez konieczności rootowania. Sęk w tym, że na analogicznej zasadzie pozwalała ona złośliwemu oprogramowaniu na ominięcie wbudowanych zabezpieczeń.

Google przymierzało się do usunięcia tej luki już od dłuższego czasu. Problemem było jak to zrobić bez wylewania przysłowiowego dziecka z kąpielą. Całkowite usunięcie ułatwień dostępu nie wchodzi w grę. W 2017 gigant z Mountain View straszył usunięciem ze Sklepu Play wszystkich aplikacji, które używały tej funkcji w innym celu, niż pomoc niepełnosprawnym. Wkrótce jednak wycofał się z tych planów w związku z negatywną reakcją społeczności.

Wydaje się, że rozwiązanie przygotowywane na potrzeby Androida 13 to taki sensowny kompromis, ale bynajmniej nie rozwiązuje one problemu całkowicie. Złośliwe aplikacje, które dostały się do Sklepu Play, nadal będą miały nieograniczony dostęp do ułatwień dostępu... o ile użytkownik im je przydzieli.

