Steam szykuje ogromną wyprzedaż gier z otwartym światem. Kiedy rusza?

Steam zazwyczaj nie chwali się datami kolejnych wyprzedaży, a te i tak wyciekają na kilka dni przed startem. Dlatego teraz platforma sama ujawniła, kiedy kupimy gry w obniżonych cenach. Szykujcie portfele.

Steam oficjalnie ogłosił, że w przyszłym miesiącu rozpocznie się kolejna wyprzedaż gier. Wydarzenie rozpocznie się dokładnie 27 maja i potrwa do 31 maja do godziny 19:00 czasu polskiego. Co ciekawe, ta konkretna wyprzedaż będzie skupiać się na określonym gatunku gier.

Majowa wyprzedaż gier na Steamie będzie dotyczyć gier z otwartym światem. Taki warunek platforma postawiła wydawcom i deweloperom, bowiem każda zgłoszona produkcja musi mieć tag "Open World" lub "Open World Survival Craft". Oprócz tego zespół Steama wymaga, aby konta deweloperów, którzy chcą wziąć udział w wyprzedaży, miały dobrą opinię. Poza tym gra musi być wydana przed 27 maja, a promocyjna cena dostępna przez cały czas trwania wyprzedaży.

Do tej pory Steam nie zdradzał dat kolejnych wyprzedaży. Być może platforma postanowiła zmienić podejście, bo i tak terminy wyciekły przynajmniej kilka dni przed rozpoczęciem danego wydarzenia. Teraz gracze mogą przygotować gotówkę na 27 maja.

Źródło tekstu: Steam