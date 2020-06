Prezentacja gier na PlayStation 5 już jutro

Czwartego czerwca Sony miał pokazać pierwsze gry na PlayStation 5. Tego dnia nie mieliśmy zobaczyć jeszcze samej konsoli, ale producent chciał pokazać graczom jakie pozycje będą dostępne już od pierwszego dnia. Miała to być oferta naprawdę atrakcyjna, przynajmniej jeśli wierzyć Sony. Dwa dni wcześniej przedstawiciele firmy poinformowali jednak, ze przez zamieszki w USA (będącym największym rynkiem) są zmuszeni przesunąć wydarzenie. Nie wyznaczyli oni wtedy nowej daty.

Na szczęście już ją poznaliśmy. Do prezentacji dojdzie bowiem... już jutro. Będzie to transmisja w Internecie, a sama prezentacja będzie wcześniej nagrana. Wszystko odbędzie się o godzinie 13 czasu pacyficznego, czyli o 22 czasu polskiego. Sony podpowiada, że najlepiej będzie oglądać prezentację w słuchawkach. Niektóre detale mogą bowiem umknąć korzystającym z głośników.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd