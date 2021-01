Indiana Jones - powstaje nowa gra od twórców Wolfensteina

Krótki teaser stanowiący zapowiedź nowej produkcji został opublikowany przez wydawcę na Twitterze. Z towarzyszącego mu opisu dowiadujemy się, że gra ma opowiadać zupełnie nową historię, a za jej produkcję odpowiada studio Machine Games we współpracy ze wskrzeszonym niedawno Lucasfilm Games. Na czele projektu ma stanąć Todd Howard, którego gracze powinni kojarzyć jako głównego reżysera i producenta gier z serii The Elder Scrolls i Fallout.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!